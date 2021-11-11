Карпину не понравилась игра в первом тайме

Главный тренер сборной Россиипрокомментировал победу над Кипром (6:0) в матче квалификации ЧМ-2022.

«В первом тайме не понравилась игра. Первые минут 10 — окей, потом минут 30-35 — не понравилось.

Мысли по этому поводу есть: рано забили, почувствовали, что будет слишком легко, начали мяч передерживать.

Думаю, поле повлияло очень прилично. Команде, которая хочет создавать, сложнее. Соперник выбегал после наших потерь в контратаку — мяч дробил, коленками его отводили, вытыкали и бежали в контратаку. Не скажу, что у наших ворот были опасные моменты, но напряжение ненужное было.

После второго гола мы расслабились, почувствовали себя увереннее, и все стало получаться.

Ошибки Миранчука?. Понятно, что не хватает игровой практики, игровой тонус, наверное, потерян. В первом тайме решения и исполнение где-то были неправильными, во втором тайме, как раз наоборот, стало все получаться», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».