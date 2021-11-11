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    Карпину не понравилась игра в первом тайме

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    Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал победу над Кипром (6:0) в матче квалификации ЧМ-2022.

    Валерий Карпин
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    Валерий Карпин

    «В первом тайме не понравилась игра. Первые минут 10 — окей, потом минут 30-35 — не понравилось.

    Мысли по этому поводу есть: рано забили, почувствовали, что будет слишком легко, начали мяч передерживать.

    Думаю, поле повлияло очень прилично. Команде, которая хочет создавать, сложнее. Соперник выбегал после наших потерь в контратаку — мяч дробил, коленками его отводили, вытыкали и бежали в контратаку. Не скажу, что у наших ворот были опасные моменты, но напряжение ненужное было.

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    • После второго гола мы расслабились, почувствовали себя увереннее, и все стало получаться.

    Ошибки Миранчука?. Понятно, что не хватает игровой практики, игровой тонус, наверное, потерян. В первом тайме решения и исполнение где-то были неправильными, во втором тайме, как раз наоборот, стало все получаться», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

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