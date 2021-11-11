Россия — Кипр: счет матча 6:0, обзор голов

одержала домашнюю победу над(6:0) в матче 9-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе Н.

Россияне открыли счет уже на 4-й минуте. Сутормин справа прострелил на дальнюю штангу, откуда Смолов ударом в касание попал в защитника, но мяч Фёдор сохранил, выкатив его на пустые ворота Ерохину — и Александр не промахнулся.

Удвоить преимущество россиянам удалось на 55-й минуте. Миранчук в центральном круге обокрал защитника, далее по центру протащил мяч и сделал своевременный пас на Смолова, который обыграл вратаря и поразил пустые ворота.

Спустя минуту счет стал крупным. Вновь киприоты потеряли мяч, Мостовой получил пас уже в штрафной гостей, где накрутил двоих защитников и пробил точно в дальний угол ворот.

На 62-й минуте Терехов вывел Ерохина на удар из пределов штрафной гостей — мяч от ноги защитника угодил в перекладину. Сутормин рассчитал отскок во вратарскую, головой переправив мяч в сетку ворот.

На 81-й минуте Ионов нашёл Заболотного в штрафной сборной Кипра, где Антон сместился чуть правее, освободил коридор для удара и направил мяч в дальний нижний угол ворот.

А на 87-й минуте Александр Ерохин оформил дубль и установил окончательный счет. Заболотный совершил мягкий заброс в штрафную за спины защитникам, откуда Ерохин с довольно острого угла красивым ударом с лёта переправил мяч под дальнюю штангу

ЧМ. Отборочный турнир. Европа. Группа H Россия — Кипр — 6:0 (1:0) Голы: Ерохин, 4 (1:0). Смолов, 55 (2:0). Мостовой, 56 (3:0). Сутормин, 62 (4:0). Заболотный, 81 (5:0). Ерохин, 87 (6:0)Россия: Сафонов, Дивеев (Чистяков, 67), Осипенко, Терехов, Фомин (Глебов, 68), Миранчук, Головин (Зобнин, 57), Сутормин, Ерохин, Мостовой (Ионов, 72), Смолов (Заболотный, 58)Кипр: Деметриу, Каро, Иоанну, Псалтис (Димитриу, 46), Сотириу (Какуллис, 74), Лаифис, Артиматас, Кастанос (Антониадес, 83), Сотириу, Папулис (Шполярич, 83), Тзионис (Мамас, 68)

Сборная России с 22 очками возглавляет группу Н, и выйдет из группы с первого места если сборная Хорватии потеряет очки в матче с Мальтой.

В противном случае все решится в матче между хорватами и россиянами в Сплите 14 ноября.

У Кипра 5 очков и последнее место в группе. В последнем туре они сыграют со Словенией на выезде.