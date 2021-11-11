Россия — Кипр: счет матча 6:0, обзор голов

Россияне открыли счет уже на 4-й минуте. Сутормин справа прострелил на дальнюю штангу, откуда Смолов ударом в касание попал в защитника, но мяч Фёдор сохранил, выкатив его на пустые ворота Ерохину — и Александр не промахнулся.
Удвоить преимущество россиянам удалось на 55-й минуте. Миранчук в центральном круге обокрал защитника, далее по центру протащил мяч и сделал своевременный пас на Смолова, который обыграл вратаря и поразил пустые ворота.
Спустя минуту счет стал крупным. Вновь киприоты потеряли мяч, Мостовой получил пас уже в штрафной гостей, где накрутил двоих защитников и пробил точно в дальний угол ворот.
На 62-й минуте Терехов вывел Ерохина на удар из пределов штрафной гостей — мяч от ноги защитника угодил в перекладину. Сутормин рассчитал отскок во вратарскую, головой переправив мяч в сетку ворот.
На 81-й минуте Ионов нашёл Заболотного в штрафной сборной Кипра, где Антон сместился чуть правее, освободил коридор для удара и направил мяч в дальний нижний угол ворот.
А на 87-й минуте Александр Ерохин оформил дубль и установил окончательный счет. Заболотный совершил мягкий заброс в штрафную за спины защитникам, откуда Ерохин с довольно острого угла красивым ударом с лёта переправил мяч под дальнюю штангу
Сборная России с 22 очками возглавляет группу Н, и выйдет из группы с первого места если сборная Хорватии потеряет очки в матче с Мальтой.
В противном случае все решится в матче между хорватами и россиянами в Сплите 14 ноября.
У Кипра 5 очков и последнее место в группе. В последнем туре они сыграют со Словенией на выезде.