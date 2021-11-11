Фетисов о матче с Кипром: Не стоит заранее отмечать победу

Двукратный олимпийский чемпионпризнался, что с опасением ждет предстоящий матч сборной России против Кипра в отборочном турнире ЧМ-2022.

«В спорте может произойти все что угодно. Не стоит заранее отмечать победу и вообще загадывать какой-либо результат.

Я надеюсь, наша сборная все-таки сможет провести сегодняшний матч без проблем и избежит неприятного сценария.

Впереди у нас еще важнейший матч с хорватами, так что сегодня важно не потерять очки и перейти к полноценной подготовке к хорватам», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».

Матч Россия — Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.

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