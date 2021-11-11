Фетисов о матче с Кипром: Не стоит заранее отмечать победу

Вячеслав Фетисов Фото: globallookpress.com
«В спорте может произойти все что угодно. Не стоит заранее отмечать победу и вообще загадывать какой-либо результат.
Я надеюсь, наша сборная все-таки сможет провести сегодняшний матч без проблем и избежит неприятного сценария.
Впереди у нас еще важнейший матч с хорватами, так что сегодня важно не потерять очки и перейти к полноценной подготовке к хорватам», — приводит слова Фетисова «Спорт-Экспресс».
Матч Россия — Кипр пройдет 11 ноября в Санкт-Петербурге, начало — в 20:00 мск.
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