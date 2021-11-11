Защитник сборной Кипра: У России очень сильная команда

Антреас Каро Фото: globallookpress.com
«Мы знаем, что в России очень хорошая и сильная команда, которая занимает сейчас первую строчку турнирной таблицы. Но и нам есть что показать. Мы будем играть на все сто.
Дзюба? Конечно, мы знаем, что Дзюба — хороший игрок, но в России много и других отличных футболистов. Поэтому все равно мы должны показать наш лучший футбол», — цитирует Каро пресс-служба РФС.
Матч Россия — Кипр состоится 11 ноября в Санкт-Петербурге и начнется в 20:00 по московскому времени.