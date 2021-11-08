Агент тренера Ваноли — о назначении в «Спартак»: Это ложь!

Агент, представляющий тренера, прокомментировал информацию о возможном назначении итальянца главным тренером

Ранее журналист La Gazzetta dello Sport Лука Бьянкин утверждал, что стороны близки к заключению соглашения о работе Ваноли ранее работавшего ассистентом Антонио Конте, главным тренером московской команды.

«Это ложь! "Спартак" не контактировал с Паоло. Как и со мной», — сказал агент «Спорт-Экспрессу».

Напомним, свою последнюю победу красно-белые одержали 3 октября над «Ахматом» в РПЛ.

С тех пор команда сыграла четыре матча вничью и дважды проиграла, в том числе «Зениту» 1:7. Подопечные Руя Витории занимают девятое место с 19-ю очками.