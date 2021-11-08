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    Орлов: Дзюба — пешеход. Так ветераны играют

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    Известный комментатор Геннадий Орлов раскритиковал футболистов «Зенита» после матча с «Уралом» (0:0) в 14-м туре чемпионата России.

    Артем Дзюба
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    Артем Дзюба

    «Зенит играл пешком. Видимо, бразильцы пребывали в некотором шоке. Замерзли на Урале (смеется). Они были совсем не похожи на себя.

    Футболисты внутренне оказались не готовы к матчу. Им трудно после "Ювентуса" переключиться на "Урал". Не хватило мотивации. Это видно со стороны. Но вы же должны оставаться профессионалами!

    Как можно играть в таком темпе? Дзюба — пешеход... Если ты выходишь с первых минут на острие атаки, то должен отскакивать, просить мяч.

    Ракицкий начал чудить. Ловрен меня вообще поражает! Причем не в первый раз. Отдает мяч и не бежит. Ребята, так ветераны играют! Конечно, "Зениту" в ближайшем будущем нужно обновлять оборону.

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    • Фол Клаудиньо? Он замерз, не понял, куда попал. Ему еще нужно акклиматизироваться в России. В принципе удаление оправданно. Он же мог нанести травму. Прыгать вперед двумя ногами, отрывая их от земли... Бразилец опаздывал, но пошел до конца. Так что формальный повод у судьи был.

    В центре поля ничего интересного не было. Дзюба с Азмуном почему-то решили, что должны стоять в штрафной, и им будут подносить снаряды. В футболе так не бывает! Если ты видишь, что у полузащитников не получается, двигайся, предлагай себя. Азмун это понял только после перерыва», — приводит слова Орлова «Спорт-Экспресс».

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