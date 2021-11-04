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    «Локомотив» и «Галатасарай» объявили стартовые составы

    «Галатасарай» — «Локомотив»: прогноз, составы, коэффициенты

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    Тренерские штабы московского «Локомотива» и стамбульского «Галатасарая» огласили стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

    «Локомотив»
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    «Локомотив»

    «Галатасарай»: Муслера, ван Анхольт, Маркан, Йедлин, Нельссон, Кутлу, Фегули, Моруцан, Актюркоглу, Дервишоглу, Чикылдэу.

    «Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Рыбус, Едвай, Баринов, Рыбчинский, Бека-Бека, Марадишвили, Керк, Лисакович, Жемалетдинов.

    Календарь и таблица Лиги Европы

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Галатасараю». Коэффициент на его победу — 1.66, на успех «Локомотива» — 5.95, на ничью — 4.34. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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