«Галатасарай» — «Локомотив»: прогноз, составы, коэффициенты

Тренерские штабы московскогои стамбульскогоогласили стартовые составы на матч четвертого тура группового этапа Лиги Европы.

«Галатасарай»: Муслера, ван Анхольт, Маркан, Йедлин, Нельссон, Кутлу, Фегули, Моруцан, Актюркоглу, Дервишоглу, Чикылдэу.

«Локомотив»: Гильерме, Ненахов, Рыбус, Едвай, Баринов, Рыбчинский, Бека-Бека, Марадишвили, Керк, Лисакович, Жемалетдинов.

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Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Галатасараю». Коэффициент на его победу — 1.66, на успех «Локомотива» — 5.95, на ничью — 4.34. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

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