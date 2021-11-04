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    «Локомотив» преподнесет сюрприз?

    «Галатасарай» — «Локомотив». Дерзкая ставка за 5.20 на матч Лиги Европы 4 ноября 2021 года

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    «Галатасарай» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 20:45 мск. «Галатасарай» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига Европы. Группа E 04 Ноября 2021 года
    Галатасарай
  • Стамбул
    •  Галатасарай 20:45 Локомотив Локомотив
  • Москва
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.80
  • X
  • 4.00
  • 2
  • 4.50
  • Ставка!
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    «Галатасарай»

    Турки в своей группе лидируют. Причем «Галатасарай» с 7 очками в активе опережает даже «Лацио».

    В минувшем туре своего чемпионата «Галатасарай» также добыл победу. Команда Фатиха Терима не оставила шансов «Газиантепу» (2:0).

    В кадровом плане у стамбульцев есть проблемы. Травмированы Арда Туран и Саша Буй, причем оба — уже давно.

    Все прогнозы на Лигу Европы

    Победа в Москве придаст уверенности туркам. Так что наверняка хозяева постараются закрепить успех.

    «Локомотив»

    Москвичи крайне неудачно стартовали в Лиге Европы. Лишь один набранный балл по итогам двух туров — хуже, наверное, и быть не могло.

    Хуже всего, что команда Маркуса Гисдоля забила всего один мяч. И это при наличии в составе Федора Смолова!

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    • «Локомотив» в минувшем туре РПЛ добыл важнейшую викторию. На выезде железнодорожники переиграли «Нижний Новгород» (1:2).

    Москвичи выиграли в двух последних поединках чемпионата России. Так что в Стамбул команда отправляется в приподнятом настроении.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.77, на ничью за 3.90, а на «Локомотив» — за 4.70.

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    Стамбульцы будут стремиться закрепиться на первом месте в группе.

    «Локомотив» в Лиге Европы забивает со скрипом, и наверняка постарается исправить ситуацию.

    Москвичам необходимо исключительно побеждать, так что стоит ожидать от гостей интенсивных атак. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Локомотива» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Галатасарай» — «Локомотив»: прогноз, ставка (5.20), статистика, коэффициенты матча 04.11.2021. Прогнозы на футбол. «Локомотив» преподнесет сюрприз?
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