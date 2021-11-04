«Галатасарай» сыграет на своем поле с «Локомотивом» в рамках 4-го тура группового турнира Лиги Европы. Матч пройдет 4 ноября, начало — в 20:45 мск. «Галатасарай» — «Локомотив»: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Галатасарай»

Турки в своей группе лидируют. Причем «Галатасарай» с 7 очками в активе опережает даже «Лацио».

В минувшем туре своего чемпионата «Галатасарай» также добыл победу. Команда Фатиха Терима не оставила шансов «Газиантепу» (2:0).

В кадровом плане у стамбульцев есть проблемы. Травмированы Арда Туран и Саша Буй, причем оба — уже давно.

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Победа в Москве придаст уверенности туркам. Так что наверняка хозяева постараются закрепить успех.

«Локомотив»

Москвичи крайне неудачно стартовали в Лиге Европы. Лишь один набранный балл по итогам двух туров — хуже, наверное, и быть не могло.

Хуже всего, что команда Маркуса Гисдоля забила всего один мяч. И это при наличии в составе Федора Смолова!

«Локомотив» в минувшем туре РПЛ добыл важнейшую викторию. На выезде железнодорожники переиграли «Нижний Новгород» (1:2).

Москвичи выиграли в двух последних поединках чемпионата России. Так что в Стамбул команда отправляется в приподнятом настроении.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.77, на ничью за 3.90, а на «Локомотив» — за 4.70.

Стамбульцы будут стремиться закрепиться на первом месте в группе.

«Локомотив» в Лиге Европы забивает со скрипом, и наверняка постарается исправить ситуацию .

Москвичам необходимо исключительно побеждать, так что стоит ожидать от гостей интенсивных атак. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Локомотива» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.