«Галатасарай»
Турки в своей группе лидируют. Причем «Галатасарай» с 7 очками в активе опережает даже «Лацио».
В минувшем туре своего чемпионата «Галатасарай» также добыл победу. Команда Фатиха Терима не оставила шансов «Газиантепу» (2:0).
В кадровом плане у стамбульцев есть проблемы. Травмированы Арда Туран и Саша Буй, причем оба — уже давно.
Победа в Москве придаст уверенности туркам. Так что наверняка хозяева постараются закрепить успех.
«Локомотив»
Москвичи крайне неудачно стартовали в Лиге Европы. Лишь один набранный балл по итогам двух туров — хуже, наверное, и быть не могло.
Хуже всего, что команда Маркуса Гисдоля забила всего один мяч. И это при наличии в составе Федора Смолова!
«Локомотив» в минувшем туре РПЛ добыл важнейшую викторию. На выезде железнодорожники переиграли «Нижний Новгород» (1:2).
Москвичи выиграли в двух последних поединках чемпионата России. Так что в Стамбул команда отправляется в приподнятом настроении.
Прогноз и ставка
Букмекеры предлагают поставить на «Галатасарай» за 1.77, на ничью за 3.90, а на «Локомотив» — за 4.70.
Стамбульцы будут стремиться закрепиться на первом месте в группе.
«Локомотив» в Лиге Европы забивает со скрипом, и
Москвичам необходимо исключительно побеждать, так что стоит ожидать от гостей интенсивных атак. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Фора «Локомотива» -0.75, поставить на это можно с коэффициентом 5.20. Для остальных — более умеренный прогноз.