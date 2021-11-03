Сульшер: Криштиану Роналду просто великолепен

Главный тренер «Манчестер Юнайтед»поделился эмоциями после матча с «Аталантой» (2:2) в Лиге чемпионов.

«Сегодня были настоящие качели. Обе команды успели себя проявить. Криштиану просто великолепен. Если ты хочешь, чтобы кому-то предоставился шанс для взятия ворот, то он должен предоставиться ему. Он просто неподражаем.

Никто не может подвергнуть сомнению характер этих игроков. Они не сдаются ни при каких обстоятельствах. Нам пришлось внести несколько изменений. Первый гол стал результатом великолепных командных действий — мы здорово сыграли в пас. Это был первый момент в этой игре, когда мы сыграли так, как должны играть все время», — передает слова Сульшера BT Sport.

«Манчестер Юнайтед» с семью очками возглавил группу F. «Аталанта» с пятью баллами расположилась на третьей позиции.

В следующем туре «МЮ» 23 ноября в гостях сыграет против «Вильярреала», а «Аталанта» в тот же день на выезде встретится с «Янг Бойз».