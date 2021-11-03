Гасперини: «Аталанта» была близка к победе над «МЮ»

Главный тренер «Аталанты»подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

«Чудесный вечер, хороший результат. Если бы не магия Роналду, то было бы еще лучше, но нам есть что отпраздновать с нашими болельщиками, ведь мы встречались с одним из крупнейших клубов Европы.

Победа была бы идеальным исходом, и мы были к ней близки. Мы очень гордимся. Мы счастливы на 80 процентов, остальные 20 — это сожаление, ведь когда пропускаешь в добавленное время, это разочаровывает.

Победа реально повысила бы наши шансы на выход в плей-офф. Но они еще есть, и все по-прежнему зависит от нас самих», — цитирует Гасперини Football Italia.

«Манчестер Юнайтед» с семью очками возглавил группу F. «Аталанта» с пятью баллами расположилась на третьей позиции.

В следующем туре «МЮ» 23 ноября в гостях сыграет против «Вильярреала», а «Аталанта» в тот же день на выезде встретится с «Янг Бойз».