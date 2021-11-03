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    Гасперини: «Аталанта» была близка к победе над «МЮ»

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    Главный тренер «Аталанты» Джан Пьеро Гасперини подвел итоги матча Лиги чемпионов с «Манчестер Юнайтед» (2:2).

    Джан Пьеро Гасперини
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    Джан Пьеро Гасперини

    «Чудесный вечер, хороший результат. Если бы не магия Роналду, то было бы еще лучше, но нам есть что отпраздновать с нашими болельщиками, ведь мы встречались с одним из крупнейших клубов Европы.

    Победа была бы идеальным исходом, и мы были к ней близки. Мы очень гордимся. Мы счастливы на 80 процентов, остальные 20 — это сожаление, ведь когда пропускаешь в добавленное время, это разочаровывает.

    Победа реально повысила бы наши шансы на выход в плей-офф. Но они еще есть, и все по-прежнему зависит от нас самих», — цитирует Гасперини Football Italia.

    «Манчестер Юнайтед» с семью очками возглавил группу F. «Аталанта» с пятью баллами расположилась на третьей позиции.

    В следующем туре «МЮ» 23 ноября в гостях сыграет против «Вильярреала», а «Аталанта» в тот же день на выезде встретится с «Янг Бойз».

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