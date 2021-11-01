«Рома» — «Милан»: счет матча 1:2, обзор голов

В матче 11-го тура чемпионата Италиипотерпела домашнее поражение отсо счетом 1:2.

Счет в матче на 25-й минуте открыли россонери, заработавшие опасный стандарт. Мощно низом пробил Ибрагимович, найдя лазейку в «стенке».

Мяч полетел прямиком в правый угол, и ничего не смог поделать с этим выстрелом замерший на месте Руй Патрисиу.

Это был 400-й гол шведского нападающего в национальных чемпионатах. В Серии А он забил 150 мячей.

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На 57-й минуте в ворота «Ромы» был назначен пенальти за фол против Ибрагимовича в штрафной. Реализовал удар Франк Кессье.

На 66-й минуте «Милан» остался в меньшинстве — за вторую желтую карточку был удален Тео Эрнандес.

Тем не менее, отыграть один мяч хозяевам удалось только в компенсированное время. Прошла подача в штрафную «Милана», Кристанте сбрасывает сферу под удар Стефана Эль-Шаарави, который с 11-ти метров отправил мяч в правую «девятку».

Футбол. Италия. Серия А Рома — Милан 1:2 Голы: 0:1 Златан Ибрагимович (26'), 0:2 Франк Кессье (пенальти) (57') Рома: Руй Патрисиу, Рик Карсдорп (Эльдор Шомуродов, 80'), Джанлука Манчини, Рожер Ибаньес, Matias Vina (Карлес Перес, 68'), Бриан Кристанте, Жордан Верету, Николо Дзаньоло, Лоренцо Пеллегрини, Генрих Мхитарян (Felix Afena-Gyan, 46'), Тэмми Абрахам (Стефан Эль-Шаарави, 63') Милан: Златан Ибрагимович (Оливье Жиру, 58'), Рафаэл Леау (Сандро Тонали, 76'), Раде Крунич (Тьемуэ Бакайоко, 76'), Алексис Салемакерс (Фоде Балло-Туре, 68'), Исмаэль Беннасер (Алессио Романьоли, 76'), Франк Кессье, Тео Эрнандес, Фикайо Томори, Симон Кьер, Давиде Калабрия, Чиприан Тэтэрушану Предупреждения: Николо Дзаньоло (8'), Рик Карсдорп (24'), Златан Ибрагимович (27'), Тео Эрнандес (41'), Джанлука Манчини (49'), Фикайо Томори (65'), Тео Эрнандес (66'), Давиде Калабрия (67'), Оливье Жиру (77'), Франк Кессье (81'), Жордан Верету (90 + 7')

«Милан» после этой победы набрал 31 очков догнал лидера таблицы Серии А «Наполи», которому уступает по дополнительным показателям. Римляне расположились на пятом месте (19).