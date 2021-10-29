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    «Великолепно». Ловрен рад, что Дзюбу не вызвали в сборную России на матч с Хорватией

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    Защитник «Зенита» Деян Ловрен высказался по поводу того, что Артем Дзюба отказался от вызова в сборную России перед октябрьскими матчами отборочного турнира ЧМ-2022.

    Деян Ловрен
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    Деян Ловрен

    Ранее стало известно, что главный тренер национальной команды Валерий Карпин не стал вызывать Дзюбу на матчи, которые пройдут в ноябре. В следующем месяце сборная сыграет против Кипра и Хорватии.

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    • «Не говорил с ним, но читал про эту ситуацию. Если он и правда не чувствовал себя на сто процентов, то с его стороны это было честно сказать тренеру прямо, чтобы тот мог вызвать кого-то еще. Поверьте, каждый футболист знает, когда он не в форме. Если он чувствовал это, значит, так и было.

    Мы играли против Дзюбы в 2018 году на чемпионате мира. И Артем показал свою силу. Он большой парень, который способен сохранить мяч. И он всегда оказывается в ситуациях, когда он может забить гол. Если он сейчас готов на сто процентов, его стоило бы вызвать в сборную.

    Для сборной Хорватии великолепно, что его не вызвали. Пусть прибережет свои голы для соперников "Зенита", ха-ха!», — приводит слова Ловрена Sport24.

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