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    Гави выйдет в старте «Барселоны» против киевского «Динамо»

    «Барселона» — «Динамо» К: прогноз, составы, коэффициенты

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    «Барселона» и киевское «Динамо» назвали стартовые составы на матч 3-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    Гави
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    Гави

    «Барселона»: Тер Штеген, Дест, Пике, Бускетс, Депай, Лангле, Люк де Йонг, Альба, Френки де Йонг, Мингеса, Гави.

    Запасные: Нето, Пенья, Пуч, Фати, Демир, Коутиньо, Агуэро, Серхи Роберто, Юмтити, Гонсалес, Бальде.

    «Динамо»: Бущан, Сидорчук, Шапаренко, де Пена, Цыганков, Миколенко, Забарный, Буяльский, Сирота, Супряга, Кендзера.

    Запасные: Бойко, Вербич, Шепелев, Рамирес, Шабанов, Леднев, Андриевский, Гармаш, Караваев, Витиньо, Тымчик, Шкурин.

    Календарь и таблица Лиги чемпионов

    Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Барселоне». Коэффициент на его победу — 1.30, на успех «Динамо» — 12.00, на ничью — 6.81. Прогнозы на матч экспертов LiveSport.Ru — здесь и тут.

    Следить за ходом матча можно тут.

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