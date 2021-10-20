«Барселона» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 октября, начало — в 19:45 мск. «Барселона» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

Кризис каталонцев уже давно ни для кого не является сенсацией. Вот и старт в Лиге чемпионов команда Рональда Кумана провалила — 0 очков в двух матчах.

В минувшем туре своего чемпионата «Барселона» сумела победить. Дома каталонцы переиграли «Валенсию» (3:1).

В отличной форме находится Мемфис Депай. Очень к месту вернулся в строй Ансу Фати, забивший уже 2 мяча в трех матчах Примеры.

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В прошлом году каталонцы не оставили шансов команде Луческу. Вероятно, в двух спаренных матчах «Барса» постарается взять максимум очков.

«Динамо» К

В УПЛ киевляне уверенно лидируют, опережая «Шахтер» на три очка. Вот и в минувшем туре «Динамо» К переиграло «Львов» (1:4).

Вовремя вернулись в строй Виталий Буяльский и Виталий Миколенко. А вот дни Владислава Супряги в команде уже фактически сочтены.

«Динамо» К смотрится неплохо, но старая проблема остается. В команде нет забивного нападающего, и эту роль лучше всего выполняет номинальный хавбек Денис Гармаш.

Наверняка киевляне постараются воспользоваться проблемами каталонцев. Мирча Луческу имеет огромнейший опыт, и постарается устроить хозяевам проблемы.

Прогноз и ставка

Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.25, на ничью за 6.50, а на «Динамо» К — за 10.00.

Хозяева сейчас находятся не в лучшем функциональном состоянии .

Киевляне неплохо обороняются, и наверняка постараются не уступить на «Камп Ноу».

Опыт и хитрость Луческу делают шансы киевлян на положительный исход матча довольно приличными. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 6.50. Для остальных — более умеренный прогноз.