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    Ничья на «Камп Ноу»?

    «Барселона» — «Динамо» К. Дерзкая ставка за 6.50 на матч Лиги чемпионов 20 октября 2021 года

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    Жорди Альба
    «Барселона» сыграет на своем поле с «Динамо» К в рамках 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 октября, начало — в 19:45 мск. «Барселона» — «Динамо» К: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 20 Октября 2021 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 19:45 Динамо К Динамо К
  • Киев
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 10.80
  • Ставка!
    •

    «Барселона»

    Кризис каталонцев уже давно ни для кого не является сенсацией. Вот и старт в Лиге чемпионов команда Рональда Кумана провалила — 0 очков в двух матчах.

    В минувшем туре своего чемпионата «Барселона» сумела победить. Дома каталонцы переиграли «Валенсию» (3:1).

    В отличной форме находится Мемфис Депай. Очень к месту вернулся в строй Ансу Фати, забивший уже 2 мяча в трех матчах Примеры.

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    В прошлом году каталонцы не оставили шансов команде Луческу. Вероятно, в двух спаренных матчах «Барса» постарается взять максимум очков.

    «Динамо» К

    В УПЛ киевляне уверенно лидируют, опережая «Шахтер» на три очка. Вот и в минувшем туре «Динамо» К переиграло «Львов» (1:4).

    Вовремя вернулись в строй Виталий Буяльский и Виталий Миколенко. А вот дни Владислава Супряги в команде уже фактически сочтены.

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    • «Динамо» К смотрится неплохо, но старая проблема остается. В команде нет забивного нападающего, и эту роль лучше всего выполняет номинальный хавбек Денис Гармаш.

    Наверняка киевляне постараются воспользоваться проблемами каталонцев. Мирча Луческу имеет огромнейший опыт, и постарается устроить хозяевам проблемы.

    Прогноз и ставка

    Букмекеры предлагают поставить на «Барселону» за 1.25, на ничью за 6.50, а на «Динамо» К — за 10.00.

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    Хозяева сейчас находятся не в лучшем функциональном состоянии.

    Киевляне неплохо обороняются, и наверняка постараются не уступить на «Камп Ноу».

    Опыт и хитрость Луческу делают шансы киевлян на положительный исход матча довольно приличными. Для тех, кто готов рискнуть: прогноз — Ничья, поставить на это можно с коэффициентом 6.50. Для остальных — более умеренный прогноз.

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    «Барселона» — «Динамо» К: прогноз, ставка (6.50), статистика, коэффициенты матча 20.10.2021. Прогнозы на футбол. Ничья на «Камп Ноу»?
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