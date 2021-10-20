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    «Барселона» обыграет «Динамо» Киев с крупным счетом?

    «Барселона» — «Динамо» Киев. Прогноз (к. 2.64) и ставки на Лигу чемпионов 20 октября 2021 года

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    «Барселона» сыграет на своем поле против киевского «Динамо» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 октября, начало — в 19:45 мск. «Барселона» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.
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    Футбол. Лига чемпионов. Группа E 20 Октября 2021 года
    Барселона
  • Барселона
    •  Барселона 19:45 Динамо К Динамо К
  • Киев
    •
    Коэффициенты на матч
  • 1
  • 1.25
  • X
  • 6.50
  • 2
  • 10.80
  • Ставка!
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    «Барселона»

    «Барселона» после двух туров находится на последнем месте в своей группе. Каталонский до сих пор не набрал ни одного очка.

    Более того, команда Рональда Кумана пока не забила одного мяча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Несмотря на все проблемы, сложно было представить, что у «Барсы» будет такой ужасный старт.

    В первом туре «Барселона» попала под «Баварию». Встреча на «Камп Ноу» завершилась со счетом 3:0 в пользу Рекордмайстера.

    А еще через две недели «Барсу» разгромила «Бенфика» — тоже со счетом 3:0.

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    • Вопреки постоянным слухам в СМИ, руководство «Барселоны» не стало увольнять Кумана. И, наверное, это правильное решение, учитывая кардинальные изменения в составе команды, костяк которой теперь составляют молодые футболисты, недавние выпускники клубной академии.

    «Динамо»

    Тем временем «Динамо» занимает третье место. В активе киевлян уже есть одно очко.

    В стартовом туре чемпион Украины сыграл вничью с «Бенфикой». Игра в столице Украины завершилась со счетом 0:0. В том матче «Динамо» повезло, соперник был лучше и вполне мог победить.

    А потом был погром от «Баварии». В Мюнхене команда Мирчи Луческу получила пять мячей и ни разу не забила. Но по этой игре судить о силе «Динамо» точно не стоит, от «Баварии» сейчас получают абсолютно все, исключение практически не бывает.

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    Также стоит добавить, что в конце сентября «Динамо» с треском проиграло «Шахтеру» (0:3) в матче за Суперкубок Украины. А вот встреча с «горняками» в рамках УПЛ в начале октября завершилась вничью 0:0.

    Прогноз и ставка

    На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают за 6.60, а победу «Динамо» — за 12.50.

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    Предстоящие матчи против «Динамо» станут ключевыми для «Барсы». Каталонцам срочно нужны две победы. И глядя на игру киевское команды в матчах против сильных соперников, можно сказать, что это вполне реально.

    «Динамо» пока не в состоянии конкурировать с топ-клубами, проблемы были даже в домашней игре с «Бенфикой».

    Ставка — победа «Барселоны» с форой (-2,5) за 2.64.

    Молодые звезды «Барсы», скорее всего, заставят страдать киевское «Динамо».

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    «Барселона» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка (2.64), статистика, коэффициенты матча 20.10.2021. Прогнозы на футбол. «Барселона» обыграет «Динамо» Киев с крупным счетом?
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