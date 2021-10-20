«Барселона» сыграет на своем поле против киевского «Динамо» в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдет 20 октября, начало — в 19:45 мск. «Барселона» — «Динамо» Киев: прогноз, ставка, коэффициенты, статистика.

«Барселона»

«Барселона» после двух туров находится на последнем месте в своей группе. Каталонский до сих пор не набрал ни одного очка.

Более того, команда Рональда Кумана пока не забила одного мяча в текущем розыгрыше Лиги чемпионов. Несмотря на все проблемы, сложно было представить, что у «Барсы» будет такой ужасный старт.

В первом туре «Барселона» попала под «Баварию». Встреча на «Камп Ноу» завершилась со счетом 3:0 в пользу Рекордмайстера.

А еще через две недели «Барсу» разгромила «Бенфика» — тоже со счетом 3:0.

Вопреки постоянным слухам в СМИ, руководство «Барселоны» не стало увольнять Кумана. И, наверное, это правильное решение, учитывая кардинальные изменения в составе команды, костяк которой теперь составляют молодые футболисты, недавние выпускники клубной академии.

«Динамо»

Тем временем «Динамо» занимает третье место. В активе киевлян уже есть одно очко.

В стартовом туре чемпион Украины сыграл вничью с «Бенфикой». Игра в столице Украины завершилась со счетом 0:0. В том матче «Динамо» повезло, соперник был лучше и вполне мог победить.

А потом был погром от «Баварии». В Мюнхене команда Мирчи Луческу получила пять мячей и ни разу не забила. Но по этой игре судить о силе «Динамо» точно не стоит, от «Баварии» сейчас получают абсолютно все, исключение практически не бывает.

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Также стоит добавить, что в конце сентября «Динамо» с треском проиграло «Шахтеру» (0:3) в матче за Суперкубок Украины. А вот встреча с «горняками» в рамках УПЛ в начале октября завершилась вничью 0:0.

Прогноз и ставка

На «Барселону» в этом матче можно поставить за 1.26, ничью букмекеры предлагают за 6.60, а победу «Динамо» — за 12.50.

Предстоящие матчи против «Динамо» станут ключевыми для «Барсы». Каталонцам срочно нужны две победы. И глядя на игру киевское команды в матчах против сильных соперников, можно сказать, что это вполне реально.

«Динамо» пока не в состоянии конкурировать с топ-клубами , проблемы были даже в домашней игре с «Бенфикой».

Ставка — победа «Барселоны» с форой (-2,5) за 2.64.

Молодые звезды «Барсы», скорее всего, заставят страдать киевское «Динамо».