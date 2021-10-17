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    Мирзов: В матче с «Ахматом» бились и боролись за каждый участок поля

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    Нападающий «Химок» Резиуан Мирзов поделился впечатлениями от победы над «Ахматом» (2:0) в 11-м туре РПЛ.

    Резиуан Мирзов
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    Резиуан Мирзов

    «Чуть-чуть больше полегче, нам нужно продолжать работать, побеждать, набирать свои очки, которые мы упускали до этого.

    Собрались мы недавно, за две недели поработали, сыграли и понимаем, что и как. читаю, победа заслуженная.

    Мы долго шли к этому, я поздравляю пацанов, они бились, боролись за каждый участок поля, так что поздравляю всех», — сказал Мирзов в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

    Подмосковная команда набрала 11 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В следующем туре «Химки» на выезде сыграют с «Динамо».

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