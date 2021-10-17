Мирзов: В матче с «Ахматом» бились и боролись за каждый участок поля

Нападающий «Химок»поделился впечатлениями от победы над(2:0) в 11-м туре РПЛ.

«Чуть-чуть больше полегче, нам нужно продолжать работать, побеждать, набирать свои очки, которые мы упускали до этого.

Собрались мы недавно, за две недели поработали, сыграли и понимаем, что и как. читаю, победа заслуженная.

Мы долго шли к этому, я поздравляю пацанов, они бились, боролись за каждый участок поля, так что поздравляю всех», — сказал Мирзов в эфире «Матч ПРЕМЬЕР».

Подмосковная команда набрала 11 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице Тинькофф РПЛ. В следующем туре «Химки» на выезде сыграют с «Динамо».