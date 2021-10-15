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    Акинфеев ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России

    Футбол Сборная России Футбол России ЦСКА
    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев признался, что его утомили вопросы о возвращении в сборную России.

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    Акинфеев в очередной раз подтвердил, что больше не планирует играть за национальную команду.

    «Пора уже прекращать эти волны. Есть ребята — Сафонов, Максименко — которые обязаны на данном этапе карьеры быть в сборной и играть в ней. Все эти волны поднимаются из-за хайпа — я все понимаю.

    Помнят и ценят — это хорошо. Но я здесь, я живой, со мной ничего не случилось. Просто я давно сказал: моя история со сборной закончилась. Я поставил точку, и хватит мусолить эту тему.

    Немножко злит. Есть люди, которые должны сейчас играть в национальной команде — и они в ней играют. Все.

    Когда ты принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему. Одно дело, если бы я играл за сборную два-три года. Провел удачный чемпионат мира и быстро свалил — чтобы запомнили красавчиком. Но я был в национальной команде 15 лет. Провел 111 матчей.

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    • Важно понять — когда тебя вызывают в сборную, сезон идет почти без выходных. Все время сборы, тренировки, игры. Нет времени на передышку, нормальное восстановление.

    Как раз сейчас для меня самое золотое время. Живешь в недельном цикле, игру сыграл — два дня восстанавливаешься. Не знаю, как у других ребят — может быть, им надо больше тренироваться — но когда тебе скоро 36, ты понимаешь: главное — грамотно подводить себя к играм», — приводит слова Акинфеева Sport24.

    Напомним, Акинфеев завершил карьеру в сборной России после домашнего чемпионата мира.

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