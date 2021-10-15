Акинфеев ответил на вопрос о возможном возвращении в сборную России

Голкипер ЦСКАпризнался, что его утомили вопросы о возвращении в сборную России.

Акинфеев в очередной раз подтвердил, что больше не планирует играть за национальную команду.

«Пора уже прекращать эти волны. Есть ребята — Сафонов, Максименко — которые обязаны на данном этапе карьеры быть в сборной и играть в ней. Все эти волны поднимаются из-за хайпа — я все понимаю.

Помнят и ценят — это хорошо. Но я здесь, я живой, со мной ничего не случилось. Просто я давно сказал: моя история со сборной закончилась. Я поставил точку, и хватит мусолить эту тему.

Немножко злит. Есть люди, которые должны сейчас играть в национальной команде — и они в ней играют. Все.

Когда ты принимаешь решение, ты должен быть мужиком и следовать ему. Одно дело, если бы я играл за сборную два-три года. Провел удачный чемпионат мира и быстро свалил — чтобы запомнили красавчиком. Но я был в национальной команде 15 лет. Провел 111 матчей.

Важно понять — когда тебя вызывают в сборную, сезон идет почти без выходных. Все время сборы, тренировки, игры. Нет времени на передышку, нормальное восстановление.

Как раз сейчас для меня самое золотое время. Живешь в недельном цикле, игру сыграл — два дня восстанавливаешься. Не знаю, как у других ребят — может быть, им надо больше тренироваться — но когда тебе скоро 36, ты понимаешь: главное — грамотно подводить себя к играм», — приводит слова Акинфеева Sport24.

Напомним, Акинфеев завершил карьеру в сборной России после домашнего чемпионата мира.