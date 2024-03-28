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    «Сибирь» объявила об уходе Кривокрасова и его тренерского штаба

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    «Сибирь» сообщила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Кривокрасовым.

    Сергей Кривокрасов
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    Сергей Кривокрасов

    Вместе с 49-летним специалистом новосибирский клуб покинули и его помощники — Андрей Тарасенко, Александр Завьялов, Егор Подомацкий и Александр Сыроватский.

    «В настоящее время ведется работа по формированию нового тренерского штаба команды. Официальная информация об изменениях будет опубликована позднее», — говорится в заявлении «Сибири».

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    • «Сибирь» заняла десятое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ и не смогла выйти в плей-офф.

    Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Сибири» может стать Анвар Гатиятулин.

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