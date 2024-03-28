«Сибирь» объявила об уходе Кривокрасова и его тренерского штаба

Сергей Кривокрасов Фото: hcsibir.ru
Вместе с 49-летним специалистом новосибирский клуб покинули и его помощники — Андрей Тарасенко, Александр Завьялов, Егор Подомацкий и Александр Сыроватский.
«В настоящее время ведется работа по формированию нового тренерского штаба команды. Официальная информация об изменениях будет опубликована позднее», — говорится в заявлении «Сибири».
«Сибирь» заняла десятое место по итогам регулярного чемпионата КХЛ и не смогла выйти в плей-офф.
Ранее сообщалось, что новым главным тренером «Сибири» может стать Анвар Гатиятулин.