Официально: Фастовский покинул пост гендиректора «Сибири»

объявили о смене руководства клуба.

Стало известно, что Кирилл Фастовский покинул пост генерального директора «Сибири». Функционер занимал свой пост с 2010-го года. Его место занял Лев Крутохвостов.

Помимо этого, Виктор Меркулов займет пост спортивного директора «Сибири», а Андрей Глазков будет исполнительным директором клуба. До этого Глазков занимал должность заместителя директора по эксплуатации «Сибирь-Арены».

Напомним, что «Сибирь» не смогла пробиться в плей-офф, заняв 10-е место в таблице Востока по итогам регулярного чемпионата.