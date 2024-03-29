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    «Гент» возьмет реванш за прошлое поражение

    «Гент» — «Стандард». Ставка (к. 2.08) и прогноз на футбол, чемпионат Бельгии, 29 марта 2024 года

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    Прогноз и ставки на «Гент» — «Стандард»
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    «Гент»
    В рамках 1-го тура борьбы за выход в Лигу конференций в чемпионате Бельгии 29 марта пройдет игра «Гент» — «Стандард». Начало — 22:45 (мск). «Гент» — «Стандард»: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
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    «Гент»

    Турнирное положение: Команде предстоит ожесточенная борьба за выход в Лигу конференций по итогам нынешнего сезона. В бельгийской Высшей лиге «Гент» занял 7-е место с 47-ю очками в активе.

    Команда вполне могла побороться и за выход в Лигу чемпионов или Лигу Европу, ведь «Гент» имел одинаковое количество очков (по 47) с командами на 6-й и 5-й позициях.

    Последние матчи: В прошедших турах чемпионата Бельгии «Гент» регулярно набирал очки, но не всегда побеждал. В последнем матче команда разгромила «Шарлеруа» (5:0).

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    Встречей ранее команда сыграла вничью с «Юнионом» (1:1). За последние 5 матчей в чемпионата Бельгии «Гент» по 2 раза выиграл и сыграл вничью, а также 1 раз проиграл. За этот период команда забила 12 голов при 7-и пропущенных.

    Не сыграют: Свен Кумс и Поль Нарди (у обоих — травмы).

    Состояние команды: «Гент» находится в отличной форме, они явно являются одним из фаворитов за выход в Лигу конференций по итогам сезона.

    В нынешнем сезоне «Гент» набрал 27 очков из 45-и возможных на своем поле. В 2023-м году команда уже обыгрывала «Стандард» (3:1), забив все 3 гола еще в 1-м тайме.

    «Стандард»

    Турнирное положение: Команда не совсем удачно выступила в нынешнем сезоне, заняв в таблице 10-е место с 34 очками в активе, но при этом еще имеет шансы на выход в Лиге конференций.

    Стоит отметить, что у «Стандарда» мало забитых голов в нынешнем сезоне (33 мяча), но при этом у команды неплохая оборона, которая пропустила всего 41 гол.

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    • Последние матчи: В прошедшей встрече «Стандард» разгромил «Эйпен» (4:0), а матчем ранее проиграл «Генку» (0:1). В последнее время команда выступает с переменным успехом.

    За последние 5 встреч «Стандард» трижды проиграл и 2 раза выиграл. За этот период команда забила 10 голов при 7-и пропущенных. К слову, «Стандард» уже обыгрывал «Гент» 2-го марта (4:2), добив соперника во 2-м тайме.

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    Состояние команды: «Стандард» точно не будет считаться фаворитом в предстоящем матче, ведь «Гент» очень хорош в последнее время.

    К тому же, «Стандард» частенько проигрывает своему сопернику. В последних 5-и очных встречах «Гент» одерживал победу трижды, а также по одному разу сыграл вничью и проиграл.

    Статистика для ставок

    • «Стандард» не может выиграть на чужом поле на протяжении 12-и матчей

    • «Гент» в последних 5-и матчах на своем поле проиграл только 1 раз

    • В 4-х последних очных встречах команды непременно забивали друг другу

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров:«Гент» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На ее победу ставки принимаются с коэффициентом 1.65. Ничья оценена в 4.10, а победа «Стандарда» — в 4.90.

    ТБ 2,5 оценивается в 1.75, а на ТМ 2,5 можно поставить за 2.10.

    Прогноз: Можно предположить, что у «Гента» получится взять реванш за прошлое поражение.

    Ставка: Победа «Гента» с форой (-1) за 2.08.

    Прогноз: В последних очных встречах команды стабильно забивали друг другу.

    Ставка: Обе забьют за 1.73.

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    Ставка и прогноз на матч «Гент» — «Стандард» с коэффициентом 2.08. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на футбол. «Гент» возьмет реванш за прошлое поражение
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