Испанец Карлос Алькарас сыграет против болгарина Григора Димитрова в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 29 марта, начало — в 02:00 мск. Алькарас — Димитров: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Алькарас

Карлос легко преодолел три предыдущие раунда. В этих матчах до серьезной борьбы так и не дошло.

На старте турнира Алькарас разгромил соотечественника Роберто Карбальеса-Баэну — 6:2, 6:1.

Дальше была уверенная победа над французом Гаэлем Монфисом — 6:2, 6:4.

В четвертом раунде Карлитос спокойно остановил итальянца Лоренцо Музетти — 6:3, 6:3.

Алькарас продлил победную серию до девяти матчей. Вопреки прогнозам, ему все-таки удалось вернуться на тот уровень, благодаря которому он в какой-то момент был на вершине рейтинга.

Димитров

Григор стал девятым действующим игроком, кому удалось дойти до четвертьфинала на всех «Мастерсах».

В четвертом круге болгарский теннисист с трудом выиграл у Хуберта Хуркача — 3:6, 6:3, 7:6.

На тай-брейке решающего сета ему немного повезло: при счете 2:2 Хуркач пробил навылет, но при этом коснулся сетки, из-за чего судья присудил очко Димитрову. А поляк так распсиховался, что в итоге после этого эпизода забрал лишь один розыгрыш.

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Перед этим Димитров за 47 минут разгромил немца Янника Ханфманна — 6:1, 6:2. В первом матче бывшая третья ракетка мира одержал волевую победу над чилийцем Алехандро Табило — 6:7, 7:6, 6:2.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Алькараса в этом матче можно поставить за 1.15. победу Димитрова букмекеры предлагают за 5.50.

Прогноз: прошлой осенью Григор обыграл Карлоса на «Мастерсе» в Шанхае, но сейчас нет смысла акцентировать на этом внимание. У испанца тогда как раз начался сложнейший период, который, к счастью, уже позади. Скорее всего, Алькарас возьмет реванш, более того, вполне вероятно, что счет будет разгромным. Димитров не очень убедительно выглядел в недавних матчах Даниила Медведева и Алекса Де Минора. С такой игрой не на что рассчитывать в матче против 20-летней супер звезды.

Рекомендуемая ставка: победа Алькараса с форой по геймам (-4,5) за 1.92.