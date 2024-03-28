Немец Александр Зверев сыграет против венгра Фабиана Марожана в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 28 марта, начало — в 20:00 мск. Зверев — Марожан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

Зверев

Саша дошел до четвертьфинала на втором «тысячнике» подряд. В Индиан-Уэллс он не смог преодолеть эту стадию, проиграв Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 1:6.

В Майами немецкий теннисист начал с победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом — 6:2, 6:4.

В следующем матче Зверев выиграл у американца Кристофера Юбэнкса — 7:6, 6:3.

В игре против Карена Хачанова в четвертом раунде у него тоже не возникло проблем — 6:1, 6:4.

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В матче против российского теннисиста Зверев безупречно играл на своей подаче. Хачанов взял на приеме лишь девять очков.

Марожан

Фабиан уже несколько раз предупреждал, что его ни в коем случае нельзя недооценивать, но, похоже, прислушались к этому далеко не все.

После уверенной победы над американцем Александром Ковачевичем венгерский теннисист разгромил Хольгера Руне — 6:1, 6:1.

После матча датчанин заявил, что основная причина поражения — не самое лучшее самочувствие. Обычно так говорят все игроки из топ-10 после подобных поражений.

В третьем круге Марожан выиграл у представителя Австралии Алексея Попырина — 7:5, 6:3.

В 1/8 финала 57-я ракетка мира остановил Алекса Де Минора — 6:4, 0:6, 6:1. Вряд ли здесь кто-то предполагал, что Фабиан так бысто придет в себя после провала во втором сете.

Также отметим, что в Индиан-Уэллс 24-летний Марожан дошел до четвертого раунда.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.27, победу Марожана букмекеры предлагают за 3.78.

Прогноз: подача и опыт, скорее всего, помогут Саше выиграть у опасного венгра, но очевидно, что немца ждет непростой матч, не факт, что ему хватит двух сетов.

Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 2.05.