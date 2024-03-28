ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис Бояринцев«Футболист не может, как певец, петь под фанеру до самой старости». Денис Бояринцев — о РПЛ, «Спартаке» и быстрых ногах Роналду Фабьен БартезОдиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы Игорь Семшов«Нужно быть настоящим». Игорь Семшов — о своих правилах жизни, влиянии Хиддинка, звездной болезни и о том, чему научил футбол
  • 09:24
    • Медведев вышел в полуфинал турнира в Майами
    Все новости спорта

    Сможет ли Зверев остановить Марожана?

    Зверев — Марожан. Ставка (к. 2.05) и прогноз на «Мастерс» в Майами 28 марта 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на ATP Прогнозы на Александр Зверев
    Прогноз и ставки на Зверев — Марожан
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Александр Зверев
    Немец Александр Зверев сыграет против венгра Фабиана Марожана в четвертьфинале «Мастерса» в Майами (США). Матч пройдет 28 марта, начало — в 20:00 мск. Зверев — Марожан: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.

    Зверев

    Саша дошел до четвертьфинала на втором «тысячнике» подряд. В Индиан-Уэллс он не смог преодолеть эту стадию, проиграв Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 1:6.

    В Майами немецкий теннисист начал с победы над канадцем Феликсом Оже-Альяссимом — 6:2, 6:4.

    В следующем матче Зверев выиграл у американца Кристофера Юбэнкса — 7:6, 6:3.

    В игре против Карена Хачанова в четвертом раунде у него тоже не возникло проблем — 6:1, 6:4.

    Все прогнозы на теннис

    В матче против российского теннисиста Зверев безупречно играл на своей подаче. Хачанов взял на приеме лишь девять очков.

    Марожан

    Фабиан уже несколько раз предупреждал, что его ни в коем случае нельзя недооценивать, но, похоже, прислушались к этому далеко не все.

    После уверенной победы над американцем Александром Ковачевичем венгерский теннисист разгромил Хольгера Руне — 6:1, 6:1.

    После матча датчанин заявил, что основная причина поражения — не самое лучшее самочувствие. Обычно так говорят все игроки из топ-10 после подобных поражений.

    В третьем круге Марожан выиграл у представителя Австралии Алексея Попырина — 7:5, 6:3.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В 1/8 финала 57-я ракетка мира остановил Алекса Де Минора — 6:4, 0:6, 6:1. Вряд ли здесь кто-то предполагал, что Фабиан так бысто придет в себя после провала во втором сете.

    Также отметим, что в Индиан-Уэллс 24-летний Марожан дошел до четвертого раунда.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Зверева в этом матче можно поставить за 1.27, победу Марожана букмекеры предлагают за 3.78.

    Прогноз: подача и опыт, скорее всего, помогут Саше выиграть у опасного венгра, но очевидно, что немца ждет непростой матч, не факт, что ему хватит двух сетов.

    Рекомендуемая ставка: победа Зверева + тотал геймов больше 20,5 за 2.05.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Динамо Самарканд — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  4.71
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Палмейрас — Новоризонтиньо
  • Футбол
  • Завтра в 03:35
    •  2.07
  • Прогноз на матч Колорадо — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Алдиер — Кара-Балта
  • Футбол
  • Завтра в 10:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шагадам — Ашхабад
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •  2.40
  • Прогноз на матч Миллуолл — Вест Бромвич
  • Футбол
  • Завтра в 16:00
    •  2.09
  • Прогноз на матч Днепр Могилев — Арсенал Дзержинск
  • Футбол
  • Завтра в 17:00
    •  2.72
  • Прогноз на матч Кызылкум — Локомотив Ташкент
  • Футбол
  • Завтра в 17:15
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Зверев — Марожан с коэффициентом 2.05. Дата матча: 28.03.2024. Прогнозы на теннис. Сможет ли Зверев остановить Марожана?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры