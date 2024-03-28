«МЮ» может подписать Хоселу

Нападающий мадридского «Реала», права на которого принадлежат «Эспаньолу», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

По информации Relevo, в переходе 34-летнего испанца заинтересован «Манчестер Юнайтед».

Английский клуб ищет игрока, который периодически будет подменять Расмуса Хейлунна.

«МЮ» обратил внимание на Хоселу в связи с тем, что ранее он уже играл в АПЛ за «Сток Сити» и «Ньюкасл».

Источник при этом отмечает, что игрок надеется подписать новый контракт с «Реалом».

Transfermarkt оценивает стоимость Хоселу в пять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 27 матчей, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.