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    «МЮ» может подписать Хоселу

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    Нападающий мадридского «Реала» Хоселу, права на которого принадлежат «Эспаньолу», может продолжить карьеру в английской Премьер-лиге.

    Хоселу
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    Хоселу

    По информации Relevo, в переходе 34-летнего испанца заинтересован «Манчестер Юнайтед».

    Английский клуб ищет игрока, который периодически будет подменять Расмуса Хейлунна.

    «МЮ» обратил внимание на Хоселу в связи с тем, что ранее он уже играл в АПЛ за «Сток Сити» и «Ньюкасл».

    Источник при этом отмечает, что игрок надеется подписать новый контракт с «Реалом».

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    • Transfermarkt оценивает стоимость Хоселу в пять миллионов евро. В текущем сезоне он провел в чемпионате Испании 27 матчей, забил восемь мячей и сделал две результативные передачи.

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