«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Лунина

К вратарю мадридского «Реала»активный интерес проявляет, сообщает OK Diario.

Манкунианцы намерены купить 25-летнего украинца, который проводит отличный сезон и стал основным вратарем «сливочных».

Пока Лунин, чей контракт заканчивается летом 2025 года, не определился со своим будущим. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет сохранить вратаря в составе и верит в его потенциал.

Календарь и таблица испанской Примеры

Андрей Лунин сыграл в этом сезоне за «Реал» 23 матча, пропустил 19 голов. Вратарь «МЮ» Андре Онана провел 39 игр, пропустил 60 мячей.