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    «Манчестер Юнайтед» намерен подписать Лунина

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    К вратарю мадридского «Реала» Андрею Лунину активный интерес проявляет «Манчестер Юнайтед», сообщает OK Diario.

    Андрей Лунин
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    Андрей Лунин

    Манкунианцы намерены купить 25-летнего украинца, который проводит отличный сезон и стал основным вратарем «сливочных».

    Пока Лунин, чей контракт заканчивается летом 2025 года, не определился со своим будущим. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет сохранить вратаря в составе и верит в его потенциал.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Андрей Лунин сыграл в этом сезоне за «Реал» 23 матча, пропустил 19 голов. Вратарь «МЮ» Андре Онана провел 39 игр, пропустил 60 мячей.

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