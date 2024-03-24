«Манчестер Юнайтед» намерен подписать Лунина

Андрей Лунин Фото: globallookpress.com
Манкунианцы намерены купить 25-летнего украинца, который проводит отличный сезон и стал основным вратарем «сливочных».
Пока Лунин, чей контракт заканчивается летом 2025 года, не определился со своим будущим. Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хочет сохранить вратаря в составе и верит в его потенциал.
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Андрей Лунин сыграл в этом сезоне за «Реал» 23 матча, пропустил 19 голов. Вратарь «МЮ» Андре Онана провел 39 игр, пропустил 60 мячей.