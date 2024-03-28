Захарян назвал имя самого неприятного соперника

Полузащитник «Реал Сосьедада»признался, что в чемпионате Испании тяжело играть даже против команд из нижней части турнирной таблицы.

«Сейчас там против каждого сложно играть, ха-ха!

Самый неприятный соперник? Было сложнее всего бегать за Хакими (Ашраф Хакими, защитник "Пари Сен-Жермен" — прим.) в матчах Лиги чемпионов.

Это самый быстрый футболист. Было тяжеловато играть против него», — приводит слова 20-летнего россиянина Sport24.

Захарян в текущем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 31 матч, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года.