ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис Бояринцев«Футболист не может, как певец, петь под фанеру до самой старости». Денис Бояринцев — о РПЛ, «Спартаке» и быстрых ногах Роналду
  • 10:15
    • НХЛ. «Тампа» взяла верх над «Бостоном», «Оттава» победила «Баффало»
  • 09:24
    • Медведев вышел в полуфинал турнира в Майами
  • 12:01
    • Захарян назвал имя самого неприятного соперника
  • 11:15
    • «Манчестер Сити» может подписать лидера «Ньюкасла»
  • 10:07
    • Экс-тренер «Спартака» может возглавить «Баварию»
    Все новости спорта

    Захарян назвал имя самого неприятного соперника

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Реал Сосьедад Примера (Ла Лига) Футбол Испании ПСЖ Лига чемпионов
    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян признался, что в чемпионате Испании тяжело играть даже против команд из нижней части турнирной таблицы.

    Арсен Захарян
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Арсен Захарян

    «Сейчас там против каждого сложно играть, ха-ха!

    Самый неприятный соперник? Было сложнее всего бегать за Хакими (Ашраф Хакими, защитник "Пари Сен-Жермен" — прим.) в матчах Лиги чемпионов.

    Это самый быстрый футболист. Было тяжеловато играть против него», — приводит слова 20-летнего россиянина Sport24.

  • Захарян: Учу игроков «Реал Сосьедада» плохому русскому языку
  • Читайте по теме

    • Захарян в текущем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 31 матч, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Локомотив» закончит эту серию на домашнем льду?
  • «Локомотив» — «Авангард». Прогноз и ставки
  • 1.82
    •
  • «Спартак» впервые в серии выйдет вперед?
  • «Металлург» Мг — «Спартак». Прогноз и ставки
  • 2.18
    •
  • Медведев дожмет Харри только в третьем сете?
  • Харри — Медведев. Прогноз и ставки
  • 2.12
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьБонус $9500 новым игрокам ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонусы до $500 на первые ставки
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.71
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Динамо — Ростов
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Лилль — Ланс
  • Футбол
  • Завтра в 23:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Гент — Стандард
  • Футбол
  • Завтра в 22:45
    •  2.54
  • Прогноз на матч Кардифф Сити — Сандерленд
  • Футбол
  • Завтра в 18:00
    •  1.79
  • Прогноз на матч Аль-Иттихад — Аль-Фейха
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рыбакина — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛПервая лигаЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЕвро-2024
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои Прочие Игры