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    Захарян: Учу игроков «Реал Сосьедада» плохому русскому языку

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    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян признался, что учит одноклубников русскому мату.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Мы часто с ребятами играем в карты, где я часто использую русские слова. Учу их плохому русскому. Японец Кубо налету все схватывает — запоминает русский мат с первого раза.

    Играем в покер. Поначалу проигрывал кругленькие суммы, а сейчас стал удачливее», — приводит слова 20-летнего россиянина Sport24.

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    • Захарян в текущем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 31 матч, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года.

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