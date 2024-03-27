Захарян: Учу игроков «Реал Сосьедада» плохому русскому языку

Полузащитник «Реал Сосьедада»признался, что учит одноклубников русскому мату.

«Мы часто с ребятами играем в карты, где я часто использую русские слова. Учу их плохому русскому. Японец Кубо налету все схватывает — запоминает русский мат с первого раза.

Играем в покер. Поначалу проигрывал кругленькие суммы, а сейчас стал удачливее», — приводит слова 20-летнего россиянина Sport24.

Захарян в текущем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 31 матч, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года.