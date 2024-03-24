Карпин: В «Реал Сосьедаде» довольны Захаряном

Главный тренер сборной Россииотметил прогресс в игре полузащитника «Реал Сосьедада»

«Стал быстрее принимать решения на поле. Это прямо бросается в глаза. Это относится ко всем ребятам, играющим в Европе.

В Сан-Себастьяне обо мне помнят (Карпин играл за "Реал Сосьедад" — прим.), общаюсь, могу позвонить и главному тренеру, и спортивному директору. И с тем, и с другим успел поиграть за "Реал Сосьедад".

В "Реал Сосьедаде" говорят, что адаптация Захаряна проходит так, как они и предполагали. В целом Арсеном довольны. Не забывайте, ему всего 20 лет!», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Захарян в текущем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 31 матч, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года.