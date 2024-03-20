Захарян рассказал, что ему нужно сделать для полной адаптации в «Реал Сосьедаде»

Полузащитник «Реал Сосьедада»рассказал, чего ему не хватает для полноценной адаптации в клубе из Сан-Себастьяна.

«В команде, думаю, да, уже (дела обстоят) хорошо, а вот язык еще нужно подучить и тогда уже будет адаптация на сто процентов.

На самом деле испанский легко дается. Но все равно нужно серьезные усилия прикладывать, чтобы выучить его», — приводит слова 20-летнего россиянина «Р-Спорт».

Захарян в текущем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 31 матч, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года.