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    Захарян: Чувствую, что в «Реал Сосьедаде» от меня ждут большего

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    Полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян рассказал, как относится к тому, что в этом сезоне его часто критикуют.

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    «Чувствую, что в клубе от меня ждут большего. И в России тоже люди ждут. Но на меня это никогда не давило и не давит сейчас. Я спокойно к этому отношусь.

    Конечно, болельщики в таком клубе требовательные, но я еще не сталкивался с какой-то ненавистью или негативом. Все дружелюбные, все поддерживают. Все отлично в этом плане.

    Думаю, в России больше любят тебя поругать, а тут больше поддержки. Мне так кажется», — приводит слова 20-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

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    • Захарян в текущем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 31 матч, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года.

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