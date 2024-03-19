Захарян: Чувствую, что в «Реал Сосьедаде» от меня ждут большего

Полузащитник «Реал Сосьедада»рассказал, как относится к тому, что в этом сезоне его часто критикуют.

«Чувствую, что в клубе от меня ждут большего. И в России тоже люди ждут. Но на меня это никогда не давило и не давит сейчас. Я спокойно к этому отношусь.

Конечно, болельщики в таком клубе требовательные, но я еще не сталкивался с какой-то ненавистью или негативом. Все дружелюбные, все поддерживают. Все отлично в этом плане.

Думаю, в России больше любят тебя поругать, а тут больше поддержки. Мне так кажется», — приводит слова 20-летнего футболиста «Спорт-Экспресс».

Захарян в текущем сезоне провел за «Реал Сосьедад» 31 матч, в которых забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Напомним, Захарян перешел в «Реал Сосьедад» из московского «Динамо» летом 2023 года.