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    Кержаков: Захаряну далеко до мировых звезд в Испании

    Футбол Календарь Примеры Прогнозы на Примеру Примера (Ла Лига) Футбол Испании Реал Сосьедад
    Экс-форвард сборной России Александр Кержаков прокомментировал дебютный гол полузащитника Арсена Захаряна за «Реал Сосьедад».

    Арсен Захарян
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    Арсен Захарян

    15 марта в матче Ла Лиги Захарян помог своей команде победить «Кадис» со счётом 2:0.

    «Я всегда радуюсь, когда российские футболисты проявляют себя зарубежом. В том числе радуюсь и первому голу Захаряна в Испании. Если у тебя долго не получается забить, сделать голевое действие, каждый гол придаёт уверенности. Особенно если ты игрок атаки. Судя по тому, что об Арсене говорит главный тренер "Реала Сосьедад", ему полностью доверяют и верят в него. У кого-то на адаптацию уходит чуть меньше времени, у кого-то чуть больше. Нельзя забывать, что "Реал Сосьедад" — команда, выступавшая в Лиге чемпионов и борющаяся за попадание в еврокубки сейчас. Состав, конкуренция приличная. Любой гол — напоминание о себе в таких условиях и сигнал тренеру.

    Календарь и таблица испанской Примеры

    Рано говорить, может ли Захарян стать одним из лучших плеймейкеров в Испании. Всё-таки в этой стране играют мировые звёзды, Арсену пока далеко до этого. Но всё зависит от него. Роль лидера одного из клубов верхней части таблицы Ла Лиги — это уже достаточно серьёзный уровень, но пока рано об этом говорить. Надеюсь, что только пока он не стал твёрдым игроком основы. Потенциал и желание у Захаряна есть, тренер в него верит», — сказал Кержаков «Чемпионату».

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