Намаюнас деклассировала Рибас, Шахбазян нокаутировал Добсона. Обзор карда UFC Vegas 89

24 марта состоялся турнир UFC Vegas 89. В главном событии вечера встретились Роуз Намаюнас и Аманда Рибас

Результаты боев предварительного карда

1. Мохаммед Усман в тяжелом весе уступил единогласным решением судей Мику Паркину

2. Игорь Северино был дисквалифицирован в бою с Андре Лимой в наилегчайшем весе

3. Монтсеррат Рендон в женском легчайшем весе уступила единогласным решением судей Дарье Железняковой

4. Стивен Нгуен в полулегком весе уступил единогласным решением судей Ярно Эрннесу

5. Майлс Джонс в легчайшем дивизионе одолел единогласным решением судей Коди Гибсона

6. Рикардо Рамос в полулегком весе уступил сабмишном в первом раунде Джулиану Эросе

7. Трей Огден в легком дивизионе одолел единогласным решением судей Курта Холобау

8. Луис Пахуэло в полулегком весе уступил сабмишном в первом раунде Фернандо Падилле

UFC Вегас 89: Битвы взглядов

Бои основного карда

Основной кард турнира открывал поединок в полулегком весе с участием Билли Куарантилло и Юссефа Залала. На старте боя марокканец активно пошел вперед с сериями ударов на своего противника.

Билли проигрывал в ряде разменов в стойке и решил завязать оппонента в клинче у сетки. На некоторое время ему удалось сбить темп поединка, однако Залал воспользовался ошибкой противника, переведя его в партер.

До конца стартового отрезка Куарантилло выживал под атаками Юссефа. Американцу удалось дотерпеть до перерыва. Но во втором раунде перехватить инициативу Билли не сумел. После серии разменов в стойке марокканец вновь пошел в партер.

На этот раз он сумел довести бой до досрочной победы. Залал без проблем забрал спину оппонента и провел ему удушающий прием. Таким образом, марокканец одержал первую победу в UFC после своего возвращения.

Следующими в октагон вышли Пэйтон Тэлботт и Камерон Сааймон, чей поединок состоялся в рамках легчайшей весовой категории. Американец сходу задал невероятно высокий темп. Тэлботт буквально побежал вперед на оппонента, вкладываясь практически в каждый свой удар.

За многими его атаками Сааймон просто не успевал реагировать. Казалось, что после точного колена голову южноафриканец упадет в нокаут. Однако в стартовом отрезке Камерон продемонстрировал невероятную стойкость.

Он продолжал ловить лицом все, что в него летит, но даже не упал в нокдаун. Практически все 5 минут Сааймону пришлось обороняться и бегать по октагону от оппонента. Пара атак от южноафриканца лишь ненадолго сбавили темп, но кардинально ничего не поменяли.

После перерыва Тэлботт все-таки опрокинул своего оппонента на канвас. Он снес Камерона левым хуком, попав точно в челюсть, а далее подключил свой гранд-энд-паунд. После нескольких добивающих ударов от американца, рефери остановил поединок, присудив Пэйтону победу.

Эйджей Добсон globallookpress.com

В среднем весе прошел бой с участием Эдмена Шахбазяна и Эйджея Добсона. На старте встречи парни присматривались друг к другу и действовали слишком аккуратно. После разведки Шахбазян перехватил инициативу и действовал первым номером.

Добсон, работая в стиле контрпанчера, подловил противника при попытке тейкдауна серией хуков. Далее бойцы оказались на земле, где Эйджей занял выгодную позицию сверху. Тем не менее, никаких активных действий от него в партере не последовало.

Со временем Шахбазян поднялся на ноги и побежал вперед отыгрываться за тот эпизод. Длинная комбинация из нескольких джебов и хуков потрясла Добсона. Эйджей прижался спиной к сетке и продолжил вести пассивную защиту.

Далее Шахбазян попал еще пару раз и отправил оппонента в нокдаун. В партере Эдмен нанес по сопернику несколько хаммерфестов и рефери остановил поединок за 7 секунд до конца первого раунда, присудив 26-летнему американцу победу техническим нокаутом.

Намаюнас и Уильямс показали скучные бои, но добыли победы

Джастин Тафа (слева) globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках тяжелого дивизиона встретились Карл Уильямс и Джастин Тафа. Старт их поединка получился довольно интересным. Сначала Тафа отправил оппонента в нокдаун, а затем соперник ответил ему тем же.

Впрочем, за счет большей активности концовку первого раунда забрал именно Карл. После такого зрелищного стартового отрезка темп боя сильно упал. Джастин пытался акцентировать свое внимание на корпус, но после коротких хуков в область печени сам пропускал серии из нескольких ударов.

Далее Уильямс и вовсе перевел данное противостояние в партер. Он довольно удачно контролировал австралийца на земле, но так и не смог провести удушающий прием. На старте заключительного отрезка Тафа вновь едва не отправил противника в нокдаун.

Карл не стал размениваться с ним в стойке и постоянно пытался завязать его в клинче и стянуть вниз. До конца поединка Джастин только и делал, что оборонялся от проходов в ноги со стороны своего соперника.

Уильямсу таким образом удалось физически измотать оппонента и забрать концовку в свой актив. У судей не было сомнений насчет того, кто выиграл поединок. Все 3 рефери единогласно отдали победу Карлу Уильямсу.

В главном событии вечера в рамках женского наилегчайшего дивизиона встретились седьмой номер рейтинга Аманда Рибас и экс-чемпионка минимальной весовой категории Роуз Намаюнас.

Девушки довольно очень активно начали очный поединок. От каждой из них было много быстрых передвижений по октагону, но и не менее много неточных попаданий. Затяжная разведка сменилась удачным тейкдауном со стороны Рибас.

Роуз без проблем поднялась на ноги и далее нанесла противнице несколько точных попаданий, вследствие чего и забрала концовку стартового отрезка. После перерыва Намаюнас продолжила свое давление в стойке.

Лишь ближе к концу третьего раунда Аманде удалось сбавить темп поединка и провести второй удачный тейкдаун. Она даже несколько раз пробила локтями в голову Роуз и нанесла ей сечку.

Но в чемпионских раундах Намаюнас вновь выглядела предпочтительнее. На этот раз Роуз доминировала над соперницей даже в партере. В концовке поединка Аманда Рибас просто выживала под градом ударов и даже не думала о собственных атаках.

Исход такого поединка получился максимально закономерным. Роуз Намаюнас одержала заслуженную победу единогласным решением судей и теперь должна попасть в топ-10 женского наилегчайшего дивизиона UFC.