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    Акинфеев: Мое дело — вышел и обыграл «Спартак». И пускай это будет худшее дерби в истории

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    Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев рассказал о своем отношении к матчам против «Спартака».

    Игорь Акинфеев
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    Игорь Акинфеев

    В восьмом туре текущего чемпионата России ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 1:0 благодаря голу Антона Заболотного.

    «Какая разница: скучный матч, не скучный. Мое дело: я вышел на поле и обыграл "Спартак". И пускай это будет худшее дерби в истории.

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    • Не бывает каждый раз искрометных матчей. Вот с "Краснодаром" у нас была классная игра: по качеству, ударам, моментам. А запомнят все итоговые 0:0», — приводит слова Акинфеева Sport24.

    ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров. В ближайшем матче «армейцы» сыграют на выезде против «Урала». Встреча состоится 17 октября в Екатеринбурге, начало — в 14:00 мск.

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