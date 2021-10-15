Акинфеев: Мое дело — вышел и обыграл «Спартак». И пускай это будет худшее дерби в истории

Голкипер ЦСКАрассказал о своем отношении к матчам против

В восьмом туре текущего чемпионата России ЦСКА обыграл «Спартак» со счетом 1:0 благодаря голу Антона Заболотного.

«Какая разница: скучный матч, не скучный. Мое дело: я вышел на поле и обыграл "Спартак". И пускай это будет худшее дерби в истории.

Не бывает каждый раз искрометных матчей. Вот с "Краснодаром" у нас была классная игра: по качеству, ударам, моментам. А запомнят все итоговые 0:0», — приводит слова Акинфеева Sport24.

ЦСКА занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ после десяти туров. В ближайшем матче «армейцы» сыграют на выезде против «Урала». Встреча состоится 17 октября в Екатеринбурге, начало — в 14:00 мск.