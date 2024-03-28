Стало известно, сможет ли лидер «Крыльев Советов» сыграть против «Зенита»

Бенхамин Гарре Фото: globallookpress.com
Аргентинец занимается в общей группе перед домашней встречей с санкт-петербургским клубом.
Гарре еще не набрал оптимальных кондиций после травмы, а решение о его участии в матче, скорее всего, будет приниматься тренерским штабом Игоря Осинькина непосредственно в день игры.
Гарре из-за травмы пропустил практически всю межсезонную подготовку «Крыльев» и еще не сыграл ни одного матча в 2024 году.
В текущем сезоне Гарре провел в чемпионате России 15 матчей, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.
Transfermarkt оценивает стоимость Гарре в восемь миллионов евро.
Матч «Крылья Советов» — «Зенит» пройдет 30 марта в Самаре, начало — в 14:00 мск.