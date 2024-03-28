Стало известно, сможет ли лидер «Крыльев Советов» сыграть против «Зенита»

Полузащитник «Крыльев Советов», скорее всего, сыграет противв 21-м туре РПЛ, сообщает «Чемпионат».

Аргентинец занимается в общей группе перед домашней встречей с санкт-петербургским клубом.

Гарре еще не набрал оптимальных кондиций после травмы, а решение о его участии в матче, скорее всего, будет приниматься тренерским штабом Игоря Осинькина непосредственно в день игры.

Гарре из-за травмы пропустил практически всю межсезонную подготовку «Крыльев» и еще не сыграл ни одного матча в 2024 году.

В текущем сезоне Гарре провел в чемпионате России 15 матчей, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

Transfermarkt оценивает стоимость Гарре в восемь миллионов евро.

Календарь и таблица РПЛ

Матч «Крылья Советов» — «Зенит» пройдет 30 марта в Самаре, начало — в 14:00 мск.