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    Стало известно, сможет ли лидер «Крыльев Советов» сыграть против «Зенита»

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    Полузащитник «Крыльев Советов» Бенхамин Гарре, скорее всего, сыграет против «Зенита» в 21-м туре РПЛ, сообщает «Чемпионат».

    Бенхамин Гарре
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    Бенхамин Гарре

    Аргентинец занимается в общей группе перед домашней встречей с санкт-петербургским клубом.

    Гарре еще не набрал оптимальных кондиций после травмы, а решение о его участии в матче, скорее всего, будет приниматься тренерским штабом Игоря Осинькина непосредственно в день игры.

    Гарре из-за травмы пропустил практически всю межсезонную подготовку «Крыльев» и еще не сыграл ни одного матча в 2024 году.

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    • В текущем сезоне Гарре провел в чемпионате России 15 матчей, забил восемь мячей и сделал три результативные передачи.

    Transfermarkt оценивает стоимость Гарре в восемь миллионов евро.

    Календарь и таблица РПЛ

    Матч «Крылья Советов» — «Зенит» пройдет 30 марта в Самаре, начало — в 14:00 мск.

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