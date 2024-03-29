Александрова
Екатерина вышла в крупнейший полуфинал в карьере на харде. Безусловно, пока что это главная сенсация турнира.
Пока теннисный мир приходил в себя после сенсационной победы россиянки на Игой Свентек, она обыграла Джекссику Пегулу — 3:6, 6:4, 6:4.
Теперь Екатерина — лидер сезона по количеству побед над соперницами из топ-5.
Первый сет против американки получился так себе, но зато во второй и третьей партиях Александрова играла не хуже, чем в матче со Свентек.
Этому, конечно же, поспособствовали и ошибки Пегулы, которая не лучшим образом проводила геймы на своей подаче.
В любом случае, теннис Александровой на этой неделе стал настоящим откровением.
Коллинз
Даниэль тем временем дошла до полуфинала на «тысячнике» впервые с 2018 года.
Американка, похоже, решила конкретно хлопнуть дверью. Как известно, она завершит карьеру после этого сезона.
На текущем турнире Коллинз до сих пор проиграла лишь сет. В первом раунде ей понадобилась дополнительная партия в матче против Бернарды Перы.
В четвертьфинале Коллинз разгромила Каролин Гарсия — 6:3, 6:2. Интересно, что француженка перед этим выиграла у Наоми Осаки и Кори Гауфф.
Даниэль в четырех предыдущих матчах отдала в общей сложности лишь 17 геймов.
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.24, победу Коллинз букмекеры предлагают за 1.65.
Прогноз: американка, по сути, просто снесла с корта своих недавних соперниц благодаря агрессивному стилю игры, но вряд ли она удивит этим российскую теннисистку.
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Александрова, кажется, готова побороться за титул, о чем свидетельствуют шикарные победы над Свентек и Пегулой.
Рекомендуемая ставка: победа Александровой за 2.24.