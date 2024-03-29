ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на теннис
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Денис Бояринцев«Футболист не может, как певец, петь под фанеру до самой старости». Денис Бояринцев — о РПЛ, «Спартаке» и быстрых ногах Роналду Фабьен БартезОдиннадцать верных. Игроки, которые не бросили свои вылетевшие из «вышки» клубы Игорь Семшов«Нужно быть настоящим». Игорь Семшов — о своих правилах жизни, влиянии Хиддинка, звездной болезни и о том, чему научил футбол
  • 09:24
    • Медведев вышел в полуфинал турнира в Майами
  • 13:14
    • «МЮ» может подписать Хоселу
  • 12:49
    • Стало известно, сможет ли лидер «Крыльев Советов» сыграть против «Зенита»
  • 12:07
    • «Сибирь» объявила об уходе Кривокрасова и его тренерского штаба
  • 12:01
    • Захарян назвал имя самого неприятного соперника
    Все новости спорта

    Александрова выйдет в финал в Майами?

    Александрова — Коллинз. Ставка (к. 2.24) и прогноз на турнир в Майами 29 марта 2024 года

    Прогнозы на теннис Прогнозы на WTA Прогнозы на Екатерина Александрова Прогнозы на Даниэль Коллинз
    Прогноз и ставки на Александрова — Коллинз
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Екатерина Александрова
    Россиянка Екатерина Александрова сыграет против американки Даниэль Коллинз в полуфинале турнира WTA 1000 в Майами (США). Матч пройдет 29 марта, начало — в 03:30 мск. Александрова — Коллинз: ставка и прогноз, коэффициенты букмекеров и статистика.
    ×
    Теннис. Майами. Женщины 29 Марта 2024 года

    Александрова

    Екатерина вышла в крупнейший полуфинал в карьере на харде. Безусловно, пока что это главная сенсация турнира.

    Пока теннисный мир приходил в себя после сенсационной победы россиянки на Игой Свентек, она обыграла Джекссику Пегулу — 3:6, 6:4, 6:4.

    Теперь Екатерина — лидер сезона по количеству побед над соперницами из топ-5.

    Первый сет против американки получился так себе, но зато во второй и третьей партиях Александрова играла не хуже, чем в матче со Свентек.

    Этому, конечно же, поспособствовали и ошибки Пегулы, которая не лучшим образом проводила геймы на своей подаче.

    Все прогнозы на теннис

    В любом случае, теннис Александровой на этой неделе стал настоящим откровением.

    Коллинз

    Даниэль тем временем дошла до полуфинала на «тысячнике» впервые с 2018 года.

    Американка, похоже, решила конкретно хлопнуть дверью. Как известно, она завершит карьеру после этого сезона.

    На текущем турнире Коллинз до сих пор проиграла лишь сет. В первом раунде ей понадобилась дополнительная партия в матче против Бернарды Перы.

    100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle 9500$ИгратьБонус новым игрокамlas atlantis

    В четвертьфинале Коллинз разгромила Каролин Гарсия — 6:3, 6:2. Интересно, что француженка перед этим выиграла у Наоми Осаки и Кори Гауфф.

    Даниэль в четырех предыдущих матчах отдала в общей сложности лишь 17 геймов.

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: на Александрову в этом матче можно поставить за 2.24, победу Коллинз букмекеры предлагают за 1.65.

    Прогноз: американка, по сути, просто снесла с корта своих недавних соперниц благодаря агрессивному стилю игры, но вряд ли она удивит этим российскую теннисистку.

    Александрова, кажется, готова побороться за титул, о чем свидетельствуют шикарные победы над Свентек и Пегулой.

    Рекомендуемая ставка: победа Александровой за 2.24.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.00
  • Прогноз на матч Мурас Юнайтед — Нефтчи Кочкор-Ата
  • Футбол
  • Сегодня в 15:30
    •  2.18
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Спартак
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.23
  • Прогноз на матч Динамо Самарканд — Металлург Бекабад
  • Футбол
  • Сегодня в 17:00
    •  1.82
  • Прогноз на матч Локомотив — Авангард
  • Хоккей
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Зверев — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 20:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Рыбакина — Азаренко
  • Теннис
  • Сегодня в 22:00
    •  4.71
  • Экспресс дня 28 марта
  • Сегодня в 22:45
    •  1.92
  • Прогноз на матч Алькарас — Димитров
  • Теннис
  • Завтра в 02:00
    •  1.95
  • Прогноз на матч Торонто — Вашингтон
  • Хоккей
  • Завтра в 02:00
    •  2.07
  • Прогноз на матч Палмейрас — Новоризонтиньо
  • Футбол
  • Завтра в 03:35
    •  2.07
  • Прогноз на матч Колорадо — Рейнджерс
  • Хоккей
  • Завтра в 04:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Алдиер — Кара-Балта
  • Футбол
  • Завтра в 10:30
    •  2.27
  • Прогноз на матч Шагадам — Ашхабад
  • Футбол
  • Завтра в 13:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч Бристоль Сити — Лестер
  • Футбол
  • Завтра в 15:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Ставка и прогноз на матч Александрова — Коллинз с коэффициентом 2.24. Дата матча: 29.03.2024. Прогнозы на теннис. Александрова выйдет в финал в Майами?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры