«Не хочет — и не надо». Карпин рассказал подробности отказа Дзюбы играть за сборную России

Главный тренер сборной Россиирассказал о своем общении с нападающим «Зенита»перед октябрьскими матчами отборочного турнира ЧМ-2022.

Дзюба, как известно, отказался от приглашения в национальную команду, объяснив свое решение «неоптимальной формой».

«Сначала мы встретились в Питере (в августе). Он сказал: "Я готов, я хочу, всё окей". Я ему ответил: "Хорошо, работай. Вызову или не вызову, не знаю, показывай игру, а я буду выбирать". Потом он попадает в расширенный список.

Связывался ли с ним перед тем, как включить в расширенный список? А зачем? Потом, когда опубликовали расширенный список, я ему написал: "На связи?". Он ответил: "Да, на связи". Я ему позвонил, говорю: "Через неделю будем давать окончательный список. Ты готов, всё нормально?" — "Нет, я не готов, мне надо набирать форму". — "Окей, хорошо".

В клубе он деньги получает, а в сборной — нет. В клубе ему скажут: "Не готов играть, значит, зарплату не получаешь". Всё! А здесь что сделаешь? Какие у меня рычаги? Не хочет — и не надо», — приводит слова Карпина «Чемпионат».