Генич: Дзюбе сейчас не позавидуешь. Наверное, Артем ожидал от сборной другого результата

Известный комментаторпредполагает, что нападающего «Зенита»могли расстроить недавние победы сборной России над Словакией (1:0) и Словенией (2:1).

Дзюба, как известно, отказался играть за сборную в октябрьских матчах, объяснив свое решение «неоптимальной формой».

«Мне кажется, что сейчас Дзюбе не позавидуешь. Наверное, Артем ожидал от сборной другого результата. И все понимают, что это не вопрос набора формы, просто у них с Карпиным какая-то несовместимость и нежелание работать вместе. Думаю, что и Карпину проще управлять коллективом без Дзюбы.

Полагаю, даже если Артем забьет 10 мячей в октябре, он вряд ли вернется в ноябре в сборную. Прикоснуться к успеху, если сборная выйдет на ЧМ, возможно, ему бы хотелось. Но внутреннее эго будет его возвращение в сборную стопорить. Думаю, пока у руля Карпин, Дзюба в национальную команду не вернется », — приводит слова Генича «Матч ТВ».

Сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.