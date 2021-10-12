Карпин спел песню «Валера, Валера» после победы над Словенией

Валерий Карпин Фото: globallookpress.com
Небольшой видеофрагмент с разрешения Карпина опубликовала пресс-служба национальной команды.
ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СОГЛАСОВАНА С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ. ДИНАМИКИ НА МАКСИМУМ 🔊 pic.twitter.com/X4TcjnT1N9— Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2021
Сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.
В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).
В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.