Карпин спел песню «Валера, Валера» после победы над Словенией

Главный тренер сборной Россиии футболисты спели короткий отрезок песни Афродиты «Валера, Валера» в раздевалке после победы над(2:1) в матче отборочного турнира ЧМ-2022.

Небольшой видеофрагмент с разрешения Карпина опубликовала пресс-служба национальной команды.

ДАННАЯ ПУБЛИКАЦИЯ СОГЛАСОВАНА С ГЛАВНЫМ ТРЕНЕРОМ. ДИНАМИКИ НА МАКСИМУМ 🔊 pic.twitter.com/X4TcjnT1N9 — Сборная России (@TeamRussia) October 12, 2021

Сборная России благодаря победе над Словенией гарантировала себе как минимум участие в стыковых матчах квалификации ЧМ-2022.

В ноябре команда Валерия Карпина сыграет с Кипром (11 ноября, дома) и Хорватией (14 ноября, в гостях).

В пяти матчах под руководством Карпина сборная России одержала четыре победы и один раз сыграла вничью.