Словения — Россия: счет матча 1:2, обзор голов

потерпела домашнее поражение от(1:2) в матче 8-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе Н.

Россияне открыли счет в матче на 28-й минуте. Фомин слева со стандартного положения совершил подачу во вратарскую хозяев, откуда Игорь Дивеев затылком подрезал мяч в дальний угол ворот.

Спустя четыре минуты подопечные Карпина удвоили счет. После розыгрыша углового мяч отскочил к Джикии, который подстроился под удар через себя — Облак оказался бессилен.

Словенцы отквитали один мяч на 40-й минуте. Карничник справа низом прострелил в штрафную россиян, Шпорар пяткой продолжил на Иличича, а тот нанёс неотразимый удар в дальний угол ворот.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Словения — Россия 1:2 Голы: 0:1 Игорь Дивеев (28'), 0:2 Георгий Джикия (32'), 1:2 Йосип Иличич (40') Словения: Ян Облак, Zan Karnicnik (Zan Rogelj, 86'), Яка Бийол, Миха Мевля, Юре Балковец, Адам Гнезда, Ясмин Куртич, Йосип Иличич, Sandi Lovric, Беньямин Вербич (Benjamin Sesko, 53'), Андраж Шпорар (Домен Чрнигой, 72') Россия: Зелимхан Бакаев (Дмитрий Чистяков, 86'), Фёдор Смолов (Arsen Zakharyan, 78'), Алексей Миранчук (Антон Заболотный, 78'), Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Даниил Фомин (Александр Ерохин, 86'), Фёдор Кудряшов, Георгий Джикия, Игорь Дивеев (Максим Осипенко, 36'), Алексей Сутормин, Матвей Сафонов Предупреждения: Андраж Шпорар (1'), Адам Гнезда (27'), Алексей Сутормин (42'), Беньямин Вербич (51'), Яка Бийол (77'), Zan Rogelj (90 + 2'), Sandi Lovric (90 + 6')

В параллельном матче сборная Хорватии на своем поле сыграла вничью с командой Словакии — 2:2.

Счет в матче на 20-й минуте открыли словаки. После навеса со штрафного с фланга Иван Шранц на дальней штанге замкнул головой передачу.

Спустя пять минут хорваты отыгрались. Андрей Крамарич головой вколотил мяч в сетку после навеса с углового.

На 45-й минуте Словакия вновь повела в счете. На дальней штанге после прострела мяч получил Лукаш Гараслин. Он был никем не прикрыт и легко отправил мяч в нижний угол хорватских ворот.

Хозяева вновь отыгрались на 71-й минуте. Лука Модрич со штрафного в нижний угол прямым ударом пробил и сравнял счёт.

На 83-й минуте, после флангового навеса Влашич среагировал на отскок в штрафной, вколотив мяч в сетку ворот Словакии с близкого расстояния. Но ВАР отменил гол из-за офсайда.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Хорватия — Словакия 2:2 Голы: 0:1 Иван Шранц (20'), 1:1 Андрей Крамарич (25'), 1:2 Лукаш Гараслин (45'), 2:2 Лука Модрич (71'), 3:2 Иван Перишич (83') Хорватия: Доминик Ливакович, Josip Stanisic (Marko Livaja, 67'), Домагой Вида, Йошко Гвардиол, Борна Баришич, Марсело Брозович, Лука Иванушец (Никола Влашич, 46'), Лука Модрич, Марио Пашалич (Йосип Брекало, 60'), Иван Перишич, Андрей Крамарич (Luka Sucic, 85') Словакия: Ladislav Almasi, Лукаш Гараслин (Мартин Косцельник, 72'), Марек Гамшик (Матуш Беро, 41'), Юрай Куцка (Эрик Йирка, 85'), Иван Шранц, Патрик Грошовски, Давид Ганцко, Милан Шкриньяр, Любомир Шатка, Петер Пекарик, Марек Родак Предупреждения: Юрай Куцка (69'), Марек Родак (70'), Иван Шранц (80'), Давид Ганцко (89'), Борна Баришич (90')

В турнирной таблице группы Н Россия вышла на первое место, набрав 19 очков. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах.

Сборная Хорватии опустилась на 2-ю строчку — 17 очков, словаки поднялись на 3-е место, набрав 10 очков.В активе Словении 10 очков и 4-е место.

Календарь и таблица ЧМ-2022

В следующем туре 11 ноября российская команда дома сыграет против Кипра, а Словения в тот же день гостях встретятся со Словакией.