Словения — Россия: счет матча 1:2, обзор голов

Россияне открыли счет в матче на 28-й минуте. Фомин слева со стандартного положения совершил подачу во вратарскую хозяев, откуда Игорь Дивеев затылком подрезал мяч в дальний угол ворот.
Спустя четыре минуты подопечные Карпина удвоили счет. После розыгрыша углового мяч отскочил к Джикии, который подстроился под удар через себя — Облак оказался бессилен.
Словенцы отквитали один мяч на 40-й минуте. Карничник справа низом прострелил в штрафную россиян, Шпорар пяткой продолжил на Иличича, а тот нанёс неотразимый удар в дальний угол ворот.
В параллельном матче сборная Хорватии на своем поле сыграла вничью с командой Словакии — 2:2.
Счет в матче на 20-й минуте открыли словаки. После навеса со штрафного с фланга Иван Шранц на дальней штанге замкнул головой передачу.
Спустя пять минут хорваты отыгрались. Андрей Крамарич головой вколотил мяч в сетку после навеса с углового.
На 45-й минуте Словакия вновь повела в счете. На дальней штанге после прострела мяч получил Лукаш Гараслин. Он был никем не прикрыт и легко отправил мяч в нижний угол хорватских ворот.
Хозяева вновь отыгрались на 71-й минуте. Лука Модрич со штрафного в нижний угол прямым ударом пробил и сравнял счёт.
На 83-й минуте, после флангового навеса Влашич среагировал на отскок в штрафной, вколотив мяч в сетку ворот Словакии с близкого расстояния. Но ВАР отменил гол из-за офсайда.
В турнирной таблице группы Н Россия вышла на первое место, набрав 19 очков. Подопечные Валерия Карпина гарантировали себе участие в стыковых матчах.
Сборная Хорватии опустилась на 2-ю строчку — 17 очков, словаки поднялись на 3-е место, набрав 10 очков.В активе Словении 10 очков и 4-е место.
В следующем туре 11 ноября российская команда дома сыграет против Кипра, а Словения в тот же день гостях встретятся со Словакией.