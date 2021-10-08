Россия — Словакия: счет матча 1:0, обзор гола

одержала домашнюю победу над(1:0) в матче 7-го тура отборочного турнира ЧМ-2022 в группе Н.

Счет был открыт на 24-й минуте. Вышли россияне в быструю атаку, Терехов от радиуса сделал передачу к левому краю штрафной на Захаряна, тот сразу же прострелил во вратарскую, где Милан Шкриньяр в подкате срезал мяч в свои ворота.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Россия — Словакия 1:0 Гол: 1:0 Милан Шкриньяр (автогол) (24') Россия: Матвей Сафонов, Алексей Сутормин, Игорь Дивеев, Георгий Джикия, Сергей Терехов (Фёдор Кудряшов, 80'), Далер Кузяев, Дмитрий Баринов, Александр Ерохин (Дмитрий Чистяков, 63'), Зелимхан Бакаев (Рифат Жемалетдинов, 73'), Фёдор Смолов (Даниил Фомин, 46'), Arsen Zakharyan (Антон Заболотный, 46') Словакия: Роберт Боженик (Давид Стрелец, 64'), Лукаш Гараслин (Ladislav Almasi, 80'), Ондрей Дуда (Альберт Русняк, 64'), Иван Шранц, Марек Гамшик, Юрай Куцка (Патрик Грошовски, 64'), Давид Ганцко, Милан Шкриньяр, Любомир Шатка, Петер Пекарик (Tomas Suslov, 80'), Марек Родак Предупреждения: Юрай Куцка (52'), Дмитрий Баринов (84'), Патрик Грошовски (88')

В другом матче группы сборная Хорватии на выезде победила команду Кипра со счетом 3:0.

Хорваты открыли счет в добавленное к первому тайму время. После паса Модрича из глубыины Перишич с острого угла из пределов вратарской низом пробил под дальнюю штангу.

На 54-й минуте в ворота хозяев был назначен пенальти — Крамарича сбили на границе вратарской. Модрич подошёл к 11-метровой отметке, пробил низом, но это не стало проблемой для вратаря. Отбил Неофитос Михаил.

А на 80-й минуте Йошко Гвардиол после навеса с углового ногой замкнул дальнюю штангу. Окончательный счет в компенсированное время установил Марко Ливайя.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Кипр — Хорватия 0:3 Кипр: Неофитос Михаил, Stelios Andreou, Konstantinos Soteriou, Nikolas Ioannou, Paris Psaltis, Костакис Артиматас (Charalambos Kyriakou, 69'), Григорис Кастанос, Андреас Авраам (Мариос Антониадес, 61'), Иоаннис Питтас (Маринос Ционис, 46'), Пиерос Сотириу (Andronikos Kakoullis, 85'), Фотис Папулис (Лойзос Лойзу, 69') Хорватия: Андрей Крамарич (Marko Livaja, 68'), Иван Перишич, Матео Ковачич (Марио Пашалич, 63'), Марсело Брозович, Лука Модрич, Никола Влашич (Йосип Брекало, 69'), Борна Соса, Йошко Гвардиол, Дуйе Чалета-Цар, Josip Stanisic, Доминик Ливакович Предупреждения: Костакис Артиматас (33'), Матео Ковачич (33'), Андреас Авраам (44'), Josip Stanisic (61')

Еще в одном матче сборная Словении в гостях разгромила команду Мальты со счетом 4:0.

Дубль в составе победителей оформил полузащитник Йосип Иличич, еще по голу забили нападающие Андраж Шпорар и Беньямин Шешко.

Три результативных передачи записал на свой счет полузащитник Санди Ловрич.

Футбол. ЧМ-2022. Отбор. Европа. Группа H Мальта — Словения 0:4 Голы: 0:1 Йосип Иличич (27'), 0:2 Андраж Шпорар (50'), 0:3 Йосип Иличич (60'), 0:4 Benjamin Sesko (67') Мальта: Анри Бонелло, Kurt Shaw, Энрико Пепе, Зак Мускат, Джозеф Мбонг (Adam Overend, 68'), Стивен Пизани (Тристан Каруана, 68'), Тедди Теума, Cain Attard, Шон Димек (Люк Гамбин, 57'), Люк Монтебелло (Юрген Дегабриэле, 80'), Пол Мбонг (Alexander Satariano, 57') Словения: Андраж Шпорар (Benjamin Sesko, 61'), Беньямин Вербич (Домен Чрнигой, 61'), Sandi Lovric (Йон Горенц-Станкович, 71'), Йосип Иличич (Лука Захович, 72'), Ясмин Куртич (Timi Elsnik, 82'), Адам Гнезда, Юре Балковец, Миха Мевля, Яка Бийол, Zan Karnicnik, Ян Облак Предупреждения: Джозеф Мбонг (66'), Alexander Satariano (88')

Хорватия продолжает лидировать в группе H, имея в активе 16 очков. Россия по дополнительным показателям занимает второе место (16), Словения — третье (10). Словакия располагается на четвертой позиции (9), Мальта — на пятой (4), Кипр — на шестой (4).

11 октября пройдут матчи следующего тура, где Россия встретится со Словенией, Хорватия сыграет со Словакией, Мальта — с Кипром.