УЕФА расследует расистский инцидент в матче ЛЕ между «Спартой» и «Рейнджерс»

УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования возможных инцидентов расистского характера во время матча футбольной Лиги Европы между чешской «Спартой» и шотландским клубом «Рейнджерс» в Праге, сообщает сайт организации.

Футболист «Рейнджерс» Глен Камара подвергся оскорблениям во время матча со «Спартой». Болельщики чешской команды, основную часть которых составляли подростки, освистывали каждое касание мяча темнокожим игроком.

Игра в Праге завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

Матч должен был пройти без зрителей из-за расистского поведения фанатов чешского клуба на матче «Спарты» с «Монако» в квалификации Лиги чемпионов, однако в итоге на игру допустили 10 тысяч детей.

Также УЕФА проведет расследование по поводу возможной дискриминации на матче группового раунда Лиги конференций между берлинским «Унионом» и «Маккаби» из Хайфы.