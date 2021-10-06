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    УЕФА расследует расистский инцидент в матче ЛЕ между «Спартой» и «Рейнджерс»

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    УЕФА назначил инспектора по этике и дисциплине для расследования возможных инцидентов расистского характера во время матча футбольной Лиги Европы между чешской «Спартой» и шотландским клубом «Рейнджерс» в Праге, сообщает сайт организации.

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    Футболист «Рейнджерс» Глен Камара подвергся оскорблениям во время матча со «Спартой». Болельщики чешской команды, основную часть которых составляли подростки, освистывали каждое касание мяча темнокожим игроком.

    Игра в Праге завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев.

    Матч должен был пройти без зрителей из-за расистского поведения фанатов чешского клуба на матче «Спарты» с «Монако» в квалификации Лиги чемпионов, однако в итоге на игру допустили 10 тысяч детей.

    Также УЕФА проведет расследование по поводу возможной дискриминации на матче группового раунда Лиги конференций между берлинским «Унионом» и «Маккаби» из Хайфы.

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