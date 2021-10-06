Италия — Испания: счет матча 1:2, обзор голов

Испанцы открыли счет в матче на 17-й минуте. Ферран Торрес ногой замкнул с близкого расстояния фланговый навес Оярсабаля
На 42-й минуте итальянцы остались в меньшинстве — Леонардо Бонуччи получил вторую желтую карточку.
В добавленное к первому тайму время Оярсабаль почти от лицевой навесил на Торреса, который головой пробил в сетку ворот сборной Италии с близкого расстояния, оформив дубль.
На 83-й минуте испанцы подали угловой, итальянцы убежали в контратаку. Кьеза вошёл в штрафную площадь, отдал на Лука Пеллегрини, который с близкого расстояния катнул мяч в сетку ворот Испании.
Команда Роберто Манчини прервала беспроигрышную серию из 37 матчей, что является мировым рекордом. Итальянцы проиграли впервые с сентября 2018 года, когда уступили Португалии (0:1) в Лиге наций.
Сборная Испании в финале Лиги наций сыграет с победителем матча Бельгия — Франция. Италия поборется за третье место с проигравшим в этой встрече.