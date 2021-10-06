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    Сборная Испании обыграла Италию и вышла в финал Лиги наций

    Италия — Испания: счет матча 1:2, обзор голов

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    Сборная Италии потерпела домашнее поражение от команды Испании (1:2) в матче 1/2 финала Лиги наций.

    Фрагмент матча
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    Фрагмент матча

    Испанцы открыли счет в матче на 17-й минуте. Ферран Торрес ногой замкнул с близкого расстояния фланговый навес Оярсабаля

    На 42-й минуте итальянцы остались в меньшинстве — Леонардо Бонуччи получил вторую желтую карточку.

    В добавленное к первому тайму время Оярсабаль почти от лицевой навесил на Торреса, который головой пробил в сетку ворот сборной Италии с близкого расстояния, оформив дубль.

    На 83-й минуте испанцы подали угловой, итальянцы убежали в контратаку. Кьеза вошёл в штрафную площадь, отдал на Лука Пеллегрини, который с близкого расстояния катнул мяч в сетку ворот Испании.

    Футбол. Лига наций УЕФА. Лига A, полуфинал
    Италия — Испания 1:2
    Гол: 0:1 Ферран Торрес (17') Италия: Джанлуиджи Доннарумма, Джованни Ди Лоренцо, Леонардо Бонуччи, Алессандро Бастони, Эмерсон, Николо Барелла (Давиде Калабрия, 72'), Жоржиньо (Лоренцо Пеллегрини, 64'), Марко Верратти (Мануэль Локателли, 58'), Федерико Кьеза, Федерико Бернардески (Джорджо Кьеллини, 46'), Лоренцо Инсинье (Мойзе Кин, 58') Испания: Микель Оярсабаль, Ферран Торрес (Йереми Пино, 49'), Пабло Сарабия (Бриан Хиль, 75'), Pablo Gavira (Серхи Роберто, 84'), Серхио Бускетс, Коке (Микель Мерино, 75'), Маркос Алонсо, Пау Торрес, Эмерик Лапорт, Сесар Аспиликуэта, Унай Симон Предупреждения: Леонардо Бонуччи (30'), Леонардо Бонуччи (42'), Сесар Аспиликуэта (45'), Пабло Сарабия (65'), Йереми Пино (71'), Мануэль Локателли (82'), Микель Оярсабаль (89')

    Команда Роберто Манчини прервала беспроигрышную серию из 37 матчей, что является мировым рекордом. Итальянцы проиграли впервые с сентября 2018 года, когда уступили Португалии (0:1) в Лиге наций.

    Сборная Испании в финале Лиги наций сыграет с победителем матча Бельгия — Франция. Италия поборется за третье место с проигравшим в этой встрече.

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