Головин пропустит из-за травмы три недели

Полузащитник «Монако»не поможет сборнойв ближайших матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

Головин в конце прошлой неделе получил травму паха в матче чемпионата Франции против «Бордо» (3:0), в котором ему удалось забить гол и сделать результативную передачу.

Как сообщает «Чемпионат», на лечение и восстановление одному из лидеров сборной России потребуется около трех недель.

Сборная России в этом месяце сыграет против Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября).

Ранее в понедельник в связи с травмой Головина вызов в национальную команду получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.