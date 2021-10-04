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    Головин пропустит из-за травмы три недели

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    Полузащитник «Монако» Александр Головин не поможет сборной России в ближайших матчах отборочного турнира ЧМ-2022.

    Александр Головин
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    Александр Головин

    Головин в конце прошлой неделе получил травму паха в матче чемпионата Франции против «Бордо» (3:0), в котором ему удалось забить гол и сделать результативную передачу.

    Как сообщает «Чемпионат», на лечение и восстановление одному из лидеров сборной России потребуется около трех недель.

    Сборная России в этом месяце сыграет против Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября).

    Ранее в понедельник в связи с травмой Головина вызов в национальную команду получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.

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