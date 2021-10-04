Головин пропустит из-за травмы три недели

Александр Головин Фото: globallookpress.com
Головин в конце прошлой неделе получил травму паха в матче чемпионата Франции против «Бордо» (3:0), в котором ему удалось забить гол и сделать результативную передачу.
Как сообщает «Чемпионат», на лечение и восстановление одному из лидеров сборной России потребуется около трех недель.
Сборная России в этом месяце сыграет против Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября).
Ранее в понедельник в связи с травмой Головина вызов в национальную команду получил полузащитник ЦСКА Ильзат Ахметов.