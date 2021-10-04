Ахметов: Когда увидел SMS от Онопко, сразу все понял. Была улыбка на лице, внутри я очень рад

Полузащитник ЦСКАпризнался, что не ожидал получить приглашение в сборнуюна октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022.

Вызов Ахметова связан с травмой полузащитника «Монако» Александра Головина, который, возможно, не успеет восстановиться к ближайшим играм.

«Да, неожиданно было. В воскресенье вечером Виктор Савельевич Онопко написал, потом набрали по телефону. Они сидели вместе с Валерием Георгиевичем и Писаревым Николаем Николаевичем, узнали, готов ли я, где я. Сказали, что принимают решение по мне, в течение 30 минут решат вопрос и дадут знать, попаду я в окончательный список или нет.

Позвонили через 20 минут и уже объявили, что в понедельник над прибыть в Новогорск на сборы команды.

Когда увидел SMS, сразу все понял, догадки были. Была улыбка на лице, внутри я очень рад. Я очень соскучился по сборной, это всегда честь, только положительные эмоции. Хочется доказать и проявить себя как можно лучше.

Не объективно оценивать свою форму, но я ее набираю, как физическую, так и игровую. Считаю, что в хорошем состоянии нахожусь. Надо доказывать на поле в каждой игре и с оптимизмом смотреть в будущее», — приводит слова Ахметова пресс-служба национальной команды.

Полузащитник @pfc_cska Ильзат Ахметов — о вызове в сборную России, эмоциях, настроении и физической форме. — Сборная России (@TeamRussia) October 4, 2021

Сборная России в этом месяце сыграет против Словакии (Казань, 8 октября) и Словении (Марибор, 11 октября).