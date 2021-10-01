Джеррард заявил, что «Рейнджерс» подаст жалобу на поведение фанатов «Спарты»

Главный тренер «Рейнджерс»высказался по поводу поведения чешских болельщиков в Праге во время матча Лиги Европы со(1:0).

Во время игры фанаты освистывали каждое касание темнокожих игроков «Рейнджерс», а особенно — Глена Камара, который в прошлом сезоне стал участником расистского скандала.

После матча со «Славией» в Лиге Европы он обвинил защитника пражан Ондржея Куделу в расизме. Чеха дисквалифицировали на 10 матчей, по этой причине он пропустил Евро-2020.

Отметим, что посещаемость игры была ограничена, так как «Спарту» уже наказывали за проявления расизма. Матч «Спарты» с «Рейнджерс» посетили 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет.

«Я пересмотрел всю игру со звуком и теперь полностью ознакомлен с ситуацией. Удивлен, что не услышал это во время матча.

Я поговорил с Гленом Камара. Этот разговор был личным, так что не буду разглашать подробности. Глен в порядке... Я уверен, что он расстроен так же сильно, как и я.

Теперь пришло время властям и клубу проявить инициативу и взять это на себя, чтобы мы могли сконцентрироваться на нашем ближайшем матче.

Расизм проявляется все чаще. К сожалению, нынешних санкций недостаточно. "Рейнджерс" подаст жалобу в УЕФА. Думаю, это уже произошло, процесс запущен.

Я буду давить на этот вопрос, чтобы удостовериться, что виновные наказаны», — цитирует Джеррарда CNN.