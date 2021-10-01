ФутболХоккейТеннисБоксПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекерыФото
  • Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Футболисты «Спартака»Сенсация в Неаполе. «Спартак» обыграл лидера Серии А
  • 21:45
    • «Динамо» в Москве одержало победу над «Барысом»
  • 21:32
    • Дубль Кагарлицкого принес «Ак Барсу» победу над ЦСКА
  • 20:29
    • «Магнитка» обыграла «Автомобилист», одержав 9-ю победу подряд
  • 20:06
    • «Сибирь» в гостях обыграла «Салават Юлаев»
  • 17:51
    • Спаллетти признан лучшим тренером Серии А в сентябре
    Все новости спорта

    Джеррард заявил, что «Рейнджерс» подаст жалобу на поведение фанатов «Спарты»

    Футбол Рейнджерс Болельщики Между тем Лига Европы Спарта Календарь Лиги Европы Прогнозы на Лигу Европы
    Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард высказался по поводу поведения чешских болельщиков в Праге во время матча Лиги Европы со «Спартой» (1:0).

    Стивен Джеррард
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Стивен Джеррард

    Во время игры фанаты освистывали каждое касание темнокожих игроков «Рейнджерс», а особенно — Глена Камара, который в прошлом сезоне стал участником расистского скандала.

    После матча со «Славией» в Лиге Европы он обвинил защитника пражан Ондржея Куделу в расизме. Чеха дисквалифицировали на 10 матчей, по этой причине он пропустил Евро-2020.

    Отметим, что посещаемость игры была ограничена, так как «Спарту» уже наказывали за проявления расизма. Матч «Спарты» с «Рейнджерс» посетили 10 тысяч детей в возрасте до 14 лет.

    «Я пересмотрел всю игру со звуком и теперь полностью ознакомлен с ситуацией. Удивлен, что не услышал это во время матча.

    Я поговорил с Гленом Камара. Этот разговор был личным, так что не буду разглашать подробности. Глен в порядке... Я уверен, что он расстроен так же сильно, как и я.

    Теперь пришло время властям и клубу проявить инициативу и взять это на себя, чтобы мы могли сконцентрироваться на нашем ближайшем матче.

    Расизм проявляется все чаще. К сожалению, нынешних санкций недостаточно. "Рейнджерс" подаст жалобу в УЕФА. Думаю, это уже произошло, процесс запущен.

    Я буду давить на этот вопрос, чтобы удостовериться, что виновные наказаны», — цитирует Джеррарда CNN.

    В центре внимания
    Все прогнозыПрогнозы на спорт
  • «Козлы» моментально забодают аутсайдера?
  • «Кельн» — «Гройтер Фюрт». Прогноз и ставки
  • 2.00
    •
  • Снова будет обмен результативными ударами?
  • «Ланс» — «Реймс». Прогноз и ставки
  • 1.92
    •
  • Обгонит ли ЦСКА краснодарцев в таблице РПЛ?
  • ЦСКА — «Краснодар». Прогноз и ставки
  • 1.85
    •
    Все прогнозы
    Рекомендуем букмекеров
    ИгратьВысокие коэффициенты и лимиты ИгратьБонус до €122 новым игрокам Играть$30 бонусом от легендарного букмекера ИгратьБонус до €100 для новых клиентов ИгратьКрутой бонус до $1000 новым игрокам
    Все букмекеры
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    4.34
  • Экспресс дня 1 октября
  • Сегодня в 22:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Ланс — Реймс
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.85
  • Прогноз на матч ЦСКА — Краснодар
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  2.02
  • Прогноз на матч Атлетико — Барселона
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.08
  • Прогноз на матч Трактор — Авангард
  • Хоккей
  • Завтра в 13:00
    •  2.85
  • Прогноз на матч Ницца — Брест
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.40
  • Прогноз на матч Торино — Ювентус
  • Футбол
  • Завтра в 19:00
    •  1.99
  • Прогноз на матч Кадис — Валенсия
  • Футбол
  • Завтра в 19:30
    •  4.04
  • Прогноз на матч Штутгарт — Хоффенхайм
  • Футбол
  • Завтра в 16:30
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол
    LiveТрансферыКалендариПрогнозыВся лента
    РПЛФНЛЛига чемпионовЛига ЕвропыЛига конференцийЧМ-2022
    АПЛЛа ЛигаСерия АБундеслигаЛига 1
    Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бокс Баскетбол Прочие Игры