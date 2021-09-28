Кафанов о Луневе в сборной: Отсутствие игровой практики можно заменить тренировками

Тренер вратарей сборной Россииобъяснил, почему голкипер леверкузенского «Байера»попал в итоговый состав национальной команды на октябрьские матчи.

Лунев в этом сезоне не провел ни одного матча.

«Твердо убежден, что отсутствие игровой практики можно заменить в тренировочном процессе, если вратарь на каждую тренировку выходит как на самый важный матч своей жизни, если в каждой игровой ситуации действует как в игре.

Если еще учесть, что и уровень партнеров в "Байере" очень высокий, то нет сомнений, что Андрей на сегодняшний день находится в хорошем состоянии и готов играть за сборную», — приводит слова Кафанова пресс-служба сборной России.