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    Сборная России объявила итоговый состав на октябрьские матчи отборочного турнира ЧМ-2022

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    Стала известна итоговая заявка сборной России на октябрьские поединки отборочного цикла ЧМ-2022.

    Федор Смолов
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    Федор Смолов

    Вратари: Маринато Гильерме («Локомотив» Москва), Юрий Дюпин («Рубин» Казань), Андрей Лунев («Байер 04» Леверкузен), Матвей Сафонов («Краснодар»).

    Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА Москва), Георгий Джикия («Спартак» Москва), Максим Осипенко («Ростов»), Алексей Сутормин, Дмитрий Чистяков (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Илья Самошников («Рубин» Казань), Сергей Терехов («Сочи»), Федор Кудряшов («Антальяспор» Турция).

    Полузащитники: Дмитрий Баринов, Рифат Жемалетдинов (оба — «Локомотив» Москва), Александр Головин («Монако»), Александр Ерохин, Далер Кузяев (оба — «Зенит» Санкт-Петербург), Алексей Миранчук («Аталанта» Бергамо), Арсен Захарян, Даниил Фомин, Денис Макаров (все — «Динамо» Москва), Алексей Ионов («Краснодар»), Денис Глушаков («Химки»).

    Нападающие: Федор Смолов («Локомотив» Москва), Антон Заболотный (ЦСКА Москва), Гамид Агаларов («Уфа»).

    Против Словакии Россия сыграет 8 октября в Казани. Со Словенией матч состоится 11 октября в Мариборе.

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