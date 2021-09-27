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    Лунев о переходе в «Байер»: Это было на уровне фантастики

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    Голкипер «Байера» Андрей Лунев поделился подробностями своего перехода в леверкузенский клуб.

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    «Честно говоря, когда только услышал, это было на уровне фантастики. Были еще варианты из уровня фантастики. Я не сильно верил.

    Но как только мы вышли на видеозвонок — все, вопросов не было. Вопрос решен, главное нюансы сделать. Но это не так-то просто было сделать.

    Тяжелое решение, но жена меня тогда подбодрила: "Слушай, ты хотел, у тебя была мечта. Сейчас о чем ты вообще думаешь? Не надо ни на что оглядываться. Нам комфортно там, где ты".

    После этого груз сомнений ушел. Благодаря этому разговору я принял окончательное решение», — приводит слова Лунева пресс-служба сборной России.

    Ранее сообщалось, что Лунев мог перейти в английский «Мидлсбро».

    Интервью с Андреем Луневым
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