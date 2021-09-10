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    Лунев мог перейти в «Мидлсбро»

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    Голкипер «Байера» Андрей Лунев мог продолжить карьеру в английском «Мидлсбро». Об этом рассказал футбольный агент Александр Маньяков.

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    «У меня было предложение из "Мидлсбро" для Андрея. Но поступило предложение от "Байера", и он его принял. Это желание игрока. Никто не гарантирует тебе место на поле. Будешь сильнее — будешь играть, любые гарантии — чисто на словах.

    В "Мидлсбро" были достаточно средние деньги даже по меркам России», — приводит слова Маньякова Sport24.

    Напомним, ранее Лунев подтвердил, что в конце августа отказался от возможности вернуться в «Зенит».

    Лунев перешел в «Байер» летом на правах свободного агента. Его контракт с «Зенитом» истек по окончании прошлого сезона.

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