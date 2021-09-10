Лунев мог перейти в «Мидлсбро»

Голкипер «Байера»мог продолжить карьеру в английском. Об этом рассказал футбольный агент

«У меня было предложение из "Мидлсбро" для Андрея. Но поступило предложение от "Байера", и он его принял. Это желание игрока. Никто не гарантирует тебе место на поле. Будешь сильнее — будешь играть, любые гарантии — чисто на словах.

В "Мидлсбро" были достаточно средние деньги даже по меркам России», — приводит слова Маньякова Sport24.

Напомним, ранее Лунев подтвердил, что в конце августа отказался от возможности вернуться в «Зенит».

Лунев перешел в «Байер» летом на правах свободного агента. Его контракт с «Зенитом» истек по окончании прошлого сезона.