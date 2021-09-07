Лунев рассказал, почему отклонил предложение «Зенита»

Голкипер леверкузенского «Байера»подтвердил, что в конце лета у него была возможность вернуться в

«Зенит» хотел арендовать Лунева, с которым ранее не смог договориться о новом контракте.

«Это правда на 100 процентов.

Почему не случилась аренда? А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешел в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шел. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем?», — приводит слова Лунева Sport24.

Лунев перешел в «Байер» летом на правах свободного агента. Его контракт с «Зенитом» истек по окончании прошлого сезона.