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    Лунев рассказал, почему отклонил предложение «Зенита»

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    Голкипер леверкузенского «Байера» Андрей Лунев подтвердил, что в конце лета у него была возможность вернуться в «Зенит».

    Андрей Лунев
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    Андрей Лунев

    «Зенит» хотел арендовать Лунева, с которым ранее не смог договориться о новом контракте.

    «Это правда на 100 процентов.

  • Лунев отказался возвращаться в «Зенит»
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    • Почему не случилась аренда? А как вы себе это вообще представляете? Я только что перешел в другую команду. В очень хорошую команду. В очень хороший чемпионат, в котором я хотел играть. Я к этому очень долго шел. И тут мне предлагают вернуться. Для чего? Зачем?», — приводит слова Лунева Sport24.

    Лунев перешел в «Байер» летом на правах свободного агента. Его контракт с «Зенитом» истек по окончании прошлого сезона.

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