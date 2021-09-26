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    Бывший футболист «Зенита» умер в возрасте 55 лет

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    Бывший футболист «Зенита» и сборной Белоруссии Сергей Герасимец скончался в возрасте 55 лет, сообщает пресс-служба петербургского клуба.

    Сергей Герасимец
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    Сергей Герасимец

    Питерский клуб выразил соболезнования родным и близким футболиста.

    «Он перешел в "Зенит" в начале июля 1997-го и сразу же стал любимцем болельщиков. Во время дебютного матча за нашу команду у него родилась двойня, об этом оперативно сообщил диктор на московском стадионе "Локомотив".

    Во второй игре он забил на "Петровском" победный гол. После финального свистка на поле выбежала его жена, и это стало самым эмоциональным моментом в тот вечер.

    Именно Сергей стал главным героем легендарного матча с "Торпедо", когда зенитовцы к 70-й минуте уступали 0:2, но сумели вырвать победу. Герасимец забил первый ответный мяч, а затем сделал две голевые передачи.

    В 1998-м полузащитник провел один из самых результативных сезонов в карьере и помог петербургской команде начать путь к первому российскому трофею — Кубку страны. Ярчайший след в истории "Зенита" за два неполных года!» — говорится в заявлении клуба.

    Помимо «Зенита» Герасимец выступал за минское «Динамо», донецкий «Шахтер», «Балтику», «Каунас» и иные клубы. В сборной Белоруссии на его счету 25 матчей и 7 голов.

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